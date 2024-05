Spectacol pe cerul Hong Kong. Locuitorii orașului au putut vedea, în noaptea de marţi spre miercuri, 1 mai, aproape 10.000 de fulgere, potrivit Observatorului Meteorologic din zonă.

Începând de la ora locală 21.00 (17.00, ora României), cerul din Hong Kong a devenit ameninţător şi s-au înregistrat 5.914 de fulgere într-o oră.

Unless the 3 Body Problem is happening and the universe is winking, Hong Kong is having one heck of a lightning storm right now pic.twitter.com/ffBYsMgqWC