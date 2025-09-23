Incendiu cu mari degajări de fum în Sectorul 2 din Capitală: A fost emis un Ro-Alert pentru populație / Pompierii intervin cu 14 mașini și autospeciala cu roboți VIDEO

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, 23 septembrie, la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei, iniţial fiind alertate zece autospeciale de stingere pentru această intervenţie, însă ulterior numărul lor a fost suplimentat. Din cauza degajărilor mari de fum, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperişul unui spaţiu de depozitare în Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea şi avertizarea populatiei prin sistemul RO-Alert”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Pentru această intervenţie au fost alertate 10 autospeciale de stingere.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, dispozitivul a fost suplimentat cu patru autospeciale pentru a asigura necesarul de apă, Detaşamentul Special de Salvatori, autospeciala cu roboţi.

”Hala are destinaţie de refrigerare, cu alte anexe alipite de aceasta. Se acţionează pentru localizarea incendiului”, a arătat sursa citată.

Ads