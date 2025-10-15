UE pregătește măsuri dure împotriva fumatului. Un proiect aflat în discuție ar interzice țigările cu filtru și cele electronice

Autor: Maria Mora
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 11:39
343 citiri
UE pregătește măsuri dure împotriva fumatului. Un proiect aflat în discuție ar interzice țigările cu filtru și cele electronice
UE ar putea interzice țigările FOTO Pixabay

Uniunea Europeană analizează o interdicție amplă a țigărilor cu filtru și a produselor din tutun electronice. Un proiect de decizie al Consiliului UE, pregătit pentru o întâlnire a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), recomandă aceste măsuri.

Conform documentului, Consiliul UE sprijină recomandarea OMS de a interzice filtrele, pentru a reduce atractivitatea țigărilor, scrie Blick.

„Interzicerea producției, importului, distribuției și vânzării țigărilor cu filtru ar reprezenta o contribuție importantă la limitarea consumului de tutun”, se precizează în text.

Planurile UE merg chiar mai departe: se iau în considerare chiar și interdicții privind vânzările în magazine, benzinării și chioșcuri. Scopul este de a reduce consumul de tutun și nicotină și de a proteja mediul. Interdicțiile ar implementa parțial o directivă a OMS privind protecția apelor subterane și a solurilor.

Impactul asupra industriei tutunului

În Germania, 95% din țigările vândute au filtru. Astfel, această măsură ar echivala practic cu o interdicție de facto a țigărilor. De asemenea, țigările electronice ar putea fi interzise ca „opțiune de reglementare suplimentară”.

Propunerile vor fi discutate la conferința OMS de la Geneva în noiembrie. Acestea ar putea avea un impact semnificativ asupra viitoarei reglementări UE privind tutunul, inclusiv posibile interdicții de produse.

Reprezentanții guvernului german au „salutat” deja interzicerea filtrelor, conform Bild.

Măsurile planificate vizează protejarea sănătății oamenilor, reducerea fumului de tutun și protejarea mediului.

Cu toate acestea, Ministerul Federal al Sănătății din Germania a declarat că poziția comună a UE este încă în curs de coordonare.

Conferința OMS privind controlul tutunului va avea loc între 17 și 22 noiembrie, la Geneva. Rezultatele ar putea avea consecințe ample pentru fumători și industria tutunului din UE.

Derapaj al senatorului Ninel Peia în ședința de plen: ”Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”
Derapaj al senatorului Ninel Peia în ședința de plen: ”Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”
USR a solicitat conducerii Senatului să îl sancţioneze de urgenţă pe senatorul Ninel Peia, care face parte din grupul parlamentar „PACE - Întâi România”. Ales pe listele SOS România,...
După ce a scos „progresismul” din statutul PSD, Sorin Grindeanu va participa la congresul Socialiștilor Europeni, care are deviza „mobilizare progresistă”
După ce a scos „progresismul” din statutul PSD, Sorin Grindeanu va participa la congresul Socialiștilor Europeni, care are deviza „mobilizare progresistă”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, participă la Congresul Socialiștilor Europeni organizat sub deviza „mobilizare progresistă”, asta după ce conducerea PSD a decis eliminarea...
#fumat interzis, #interzicere tigari, #interzicere tigari electronice, #interzicere vanzare tigari, #reglementari UE , #stiri Europa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un angajat si-a luat inima in dinti si s-a dus in biroul milionarului: "Pot sa incep o relatie cu fiica dumneavoastra?"
ObservatorNews.ro
Faptele comise in trecut de soferul care a ucis o mama pe trecerea de pietoni
DigiSport.ro
Donald Trump e gata sa ia o decizie radicala si a facut anuntul: "Eu ii voi spune si el o va face!"

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un nou caz de violență domestică. Un bărbat a fost reținut după ce și-a bătut și amenințat fosta parteneră
  2. Cu Legea pensiilor private la vot final, un fost ministru al Economiei acuză că devin nerentabile. „Devine mult mai simplu să cumperi direct titluri de stat”
  3. Comitetul pentru prevenirea torturii al Consiliului Europei avertizează România și cere măsuri urgente. Raport acuzator după vizita în mai multe spitale psihiatrice
  4. UE pregătește măsuri dure împotriva fumatului. Un proiect aflat în discuție ar interzice țigările cu filtru și cele electronice
  5. SUA pun în aplicare amenințările. Administrația Trump expulzează șase străini pentru postări despre moartea lui Charlie Kirk
  6. Îmbătrânirea populației, un sperjur al clasei politice
  7. Cele două războaie ale lui Trump: Experții explică de ce diplomația a funcționat în Gaza, dar nu și în Ucraina
  8. Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru crimă. Au omorât în bătaie un bărbat și l-au îngropat pe un teren
  9. Un medic a fost arestat după ce și-a lăsat fiica de 12 ani să facă o gaură în craniul unui pacient. Doctorul a fost reținut de poliție
  10. Bucureștiul va avea un nou parc, de peste 50.000 de metri pătrați, conceput ca un spațiu multifuncțional cu zone tematice pentru copii, sport, fitness și relaxare FOTO