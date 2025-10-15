UE pregătește măsuri dure împotriva fumatului. Un proiect aflat în discuție ar interzice țigările cu filtru și cele electronice

Uniunea Europeană analizează o interdicție amplă a țigărilor cu filtru și a produselor din tutun electronice. Un proiect de decizie al Consiliului UE, pregătit pentru o întâlnire a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), recomandă aceste măsuri.

Conform documentului, Consiliul UE sprijină recomandarea OMS de a interzice filtrele, pentru a reduce atractivitatea țigărilor, scrie Blick.

„Interzicerea producției, importului, distribuției și vânzării țigărilor cu filtru ar reprezenta o contribuție importantă la limitarea consumului de tutun”, se precizează în text.

Planurile UE merg chiar mai departe: se iau în considerare chiar și interdicții privind vânzările în magazine, benzinării și chioșcuri. Scopul este de a reduce consumul de tutun și nicotină și de a proteja mediul. Interdicțiile ar implementa parțial o directivă a OMS privind protecția apelor subterane și a solurilor.

Impactul asupra industriei tutunului

În Germania, 95% din țigările vândute au filtru. Astfel, această măsură ar echivala practic cu o interdicție de facto a țigărilor. De asemenea, țigările electronice ar putea fi interzise ca „opțiune de reglementare suplimentară”.

Ads

Propunerile vor fi discutate la conferința OMS de la Geneva în noiembrie. Acestea ar putea avea un impact semnificativ asupra viitoarei reglementări UE privind tutunul, inclusiv posibile interdicții de produse.

Reprezentanții guvernului german au „salutat” deja interzicerea filtrelor, conform Bild.

Măsurile planificate vizează protejarea sănătății oamenilor, reducerea fumului de tutun și protejarea mediului.

Cu toate acestea, Ministerul Federal al Sănătății din Germania a declarat că poziția comună a UE este încă în curs de coordonare.

Conferința OMS privind controlul tutunului va avea loc între 17 și 22 noiembrie, la Geneva. Rezultatele ar putea avea consecințe ample pentru fumători și industria tutunului din UE.

Ads