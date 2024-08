Cum convingi pe cineva să se lase de fumat. "Sunt uimit de cât de grea e dependența asta"

Fumatul prezintă multiple riscuri pentru sănătate. În primul rând, crește semnificativ riscul de cancer pulmonar și alte tipuri de cancer, precum cel oral și de gât. De asemenea, poate provoca boli cardiovasculare, inclusiv infarct miocardic și accidente vasculare cerebrale, din cauza efectelor negative asupra sistemului circulator.

Fumatul afectează și funcția respiratorie, ducând la afecțiuni precum bronșita cronică și emfizemul. În plus, fumatul poate reduce imunitatea și agrava afecțiunile existente, influențând calitatea vieții și longevitatea.

Mulți dintre fumători sunt conștienți de riscurile la care se expun, dar se declară neputincioși. Griji își fac însă și cei apropiați lor.

Este cazul unui utilizator al platformei Reddit ai cărui părinți fumează. Acesta a încercat să afle cum i-ar putea convinge să renunțe și a deschis o discuție pe această temă.

"Cum convingi pe cineva să se lase de fumat?"

"Încerc să îmi conving părinții care sunt aproape de vârsta pensionării, că nu este ok să fumezi și că odată cu vârsta vor începe foarte multe probleme. Fumători de 20 ani. Am încercat tot felul de argumente, am cumpărat plasturi și drajeuri cu nicotină, am explicat contra exemple, nu merge nimic...", a scris acesta pe Reddit.

"E greu să te lași când îți dorești asta, apăi când nu îți dorești"

Întrebarea sa a primit aproape 150 de răspunsuri, unele de la fumători, altele de la cei care au renunțat. Unii s-au referit la situația celor din familie care sunt dependenți de nicotină.

"Nu-i convingi, decât dacă vor și ei. Și se pare că ei nu vor."

"Mama s-a lăsat de fumat după ce a murit tata de cancer la plămâni. Fumători de 40 de ani, până nu vrei să te lași de fumat nu o să te lași".

"Tre' să murim și noi de ceva", a răspuns cineva, referindu-se la răspunsul pe care îl dau adesea fumătorii.

"Eu am văzut un coleg de la muncă în ultimul stadiu al cancerului de plămâni. Venea la noi la clinică în chinuri groaznice să-i facă fetele morfină. Crezi că asta m-a convins să mă las de fumat? Nope!"

"E greu să te lași când îți dorești asta .. apăi când nu îți dorești. Dacă îi bați la cap mai rău faci, lasă-i să fumeze în continuare, e viața lor, nu a ta."

"În afară de bani, nu ne afectează nimic. Până-ntr-o zi când nu mai avem ce face"

Cineva a explicat cum judecă situația mulți dintre cei care fumează.

"Fumez acum în timp ce-ți citesc comentariul. Noi, fumătorii ăștia proști, că altfel nu văd cum ne-am numi, nu vedem să avem o problemă pe termen lung, chit că fumăm pachetul pe zi de "j" de ani. Problema e și cu termenul scurt, că în afară de bani, nu ne afectează nimic. Până-ntr-o zi când nu mai avem ce face.

Fumez din pruncie, de pe la 20j de ani și primele fonduri alocate din buget sunt pe țigări. Media e de 1 pachet pe zi, dar dacă "trebuie" o depășesc și ajustez bugetul.

Depinde ce vârstă ai, ți-aș putea fi părinte. Poți să mă întrebi ce vrei despre ideile tale de a-i ajuta pe ai tăi să se lase de fumat și eu îți răspund ca un tabagist. Te pot scuti de o ceartă cu ei.

Dacă ei nu vor, nu ai cum să îi convingi."

"Primul pas e să încetezi să controlezi viața altora. Ei fac asta de 20 de ani, nu se vor opri că le spui tu."

"Dacă mă sâcâie cineva să mă las de fumat... îi rup picioarele și gura"

"Nu ai cum să convingi pe cineva să facă ceva ce nu vrea să facă. Aceeași problemă o am și eu cu părinții mei. Unde mai pui că recent s-au și îmbolnăvit și tot nu renunță la fumat. Efectiv mor de stres. Încerc să mă gândesc că e viața lor și chiar dacă mă afectează și pe mine ...dacă lor nu le pasă, eu de ce să mă consum atât de mult?"

"În calitate de fumător îți spun că n-ai nici o șansă să mă convingi să mă las de fumat. Nu pentru că nu ai avea dreptate, înțeleg foarte bine, văd costul și nu doar pe ăla financiar. Din păcate, întâi trebuie să-și dorească ei, e o luptă grea. Ba chiar, să tragi de mine insistent mă poate determina să te ignor și mai mult și nu din vină ta, nu mă înțelege greșit.

Eu prima dată m-am lăsat timp de 3 ani citind cartea "În sfârșit nefumător" de Allen Carr. Dar na... trebuie mai întâi să și vrei. Ei de vrut, vor, dar numai gândul la ce îi așteaptă îi aruncă 5 pași înapoi instant.

Spun de cartea asta din 2 motive. Odată pentru că este al naibii de utilă și sunt convins că ai să mai găsești oameni care-ți vor confirma asta, poate cauți despre ea. A doua, mai important, vine cu niște promisiuni care înlesnesc mesajul pe care încerci să îl transmiți părinților tăi. Poți fuma liniștit în timp ce o citești, nu trebuie să te lași că să o citești. Nu e în nici un caz terapie de șoc cu poze cu tumori și descrieri despre chestii d-astea medicale, absolut deloc, dimpotrivă. Costă cât un pachet de țigări și e doar o carte mică până la urmă, dacă nu vrei sau nu poți, nu te lași, doar ai lecturat oleacă. Atunci când pui problema așa nu mai încolțești fumătorul, e puțin mai ușor. Asta dacă nu cumva deja au alergie la subiect. Sfatul meu e să încerci cu asta, dar să pui problema într-un mod ne agresiv și optimist, e doar un rahat de carte. Eventual după o pauză de tatonări asupra subiectului."

"Ca fumătoare, dacă mă sâcâie cineva să mă las de fumat... îi rup picioarele și gura."

"Părinții tăi sunt adulți cu propriile lor vieți și decizii"

"Mama a făcut un avc din cauza fumatului…și tot nu s-a lăsat! Nu are diabet, nu e obeză, nu are probleme cu inima (prea mari). A confirmat neurologul că este de la peste 40 de ani de fumat. I s-a dat o nouă șansă la viață, deși inițial a fost rău, acum se mișcă normal, nu e paralizată, a rămas cu afazie (pierderea parțială a vorbirii), dar și asta se recuperează ușor-ușor. Și cu toate astea, continuă să fumeze și nu-și schimbă stilul de viață (mișcare, dietă). Ce vreau să spun este că părinții tăi sunt adulți cu propriile lor vieți și decizii pe care le iau, iar încercarea ta de a-i influența poate să te lase doar frustrat și dezamăgit. Recunosc, după ce am făcut niște crize de nervi din cauza inconștienței și prostiei (nu știu cum să-i spun altfel), am renunțat să mă mai lupt cu ea. Face ce vrea, e viață ei, eu am viață mea, o ajut cât și când pot, știu că o să moară și nu am cum să aman sau să previn eu moartea ei…"

"Foarte trist, sunt uimit de cât de grea e dependența asta", a concluzionat autorul postării.

