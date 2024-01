Noi strategii pentru reducerea riscurilor asociate fumatului, dezbătute în cadrul conferinței internaționale E-Cigarette Summit de la Londra

Organizat anual la Londra, conferința E-cigarette Summit este unul dintre cele mai importante evenimente internaționale independente în domeniul politicilor publice de control al fumatului și al noilor generații de produse cu nicotină. Ca în fiecare an, summit-ul a reunit oameni de știință, profesori și cercetători de renume pentru a discuta despre cele mai bune soluții pentru diminuarea impactului fumatului asupra sănătății consumatorilor.

Ediția din acest an a analizat direcția asumată de diferite țări care încearcă să pună în aplicare politici pentru a-și îndeplini strategiile de reducere a incidenței fumatului. Obiectivul universal de sănătate publică este de a reduce incidența fumatului la sub 5%, iar un punct important de discuție în acest sens se referă la locul și rolul produselor cu nicotină cu risc redus. Marea Britanie este un stat pionier atât în sprijinirea, cât și în integrarea conceptului de reducere a efectelor nocive ale fumatului, la fel ca Suedia sau Japonia. Deși aceste modele s-au dovedit a fi de succes, există încă numeroase percepții greșite și abordări restrictive în acest sens.

Conceptul de reducere a riscurilor și rolul științei ca suport în dezvoltarea de strategii de sănătate publică

Summit-ul s-a axat pe evidențierea rezultatelor științifice rezultate în urma diverselor cercetări ale impactului produselor cu risc redus ca alternative la fumat, precum produse pentru vapat, produse care încălzesc tutunul sau produse cu nicotină pentru uz oral. Odată cu cercetarea științifică și noile tehnologii dezvoltate în domeniu, experții prezenți la eveniment analizează și implicațiile legislative și direcțiile necesare pentru elaborarea unor strategii de sănătate publică adecvate.

Conceptul de ‘’harm reduction’’ (reducerea riscurilor) este o strategie folosită în medicină și în politici sociale pentru a minimiza efectele negative produse de obiceiuri individuale sau populaționale care nu pot fi îndepărtate complet sau prevenite. Aceasta este definiția cu care Royal College of Physicians deschidea Raportul lansat în aprilie 2016 și intitulat ‘’Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction’’*. Acest raport este pe larg discutat în cadrul E-cigarette Summit și a devenit în timp un reper al studiilor și cercetărilor în domeniu.

Prof. Peter Hajek (Queen Mary University of London) a adus în discuție evaluarea ’’The Cochrane review of electronic cigarette for smoking cessation’’ care, în urma analizei a 78 de studii și cercetări în domeniu, a concluzionat că utilizarea produselor de vapat sau apelarea la o terapie de înlocuire a nicotinei poate conduce la o renunțare la fumat pentru cel puțin 6 luni, iar alte 10 studii științifice desfășurate în perioada noiembrie 2022 și octombrie 2023 au concluzionat că probabilitatea ca după cele 6 luni de abstinență să se revină la fumat este una foarte mică.

”Produsele de vapat sunt eficiente în renunțarea la fumat și sunt chiar mai eficiente decât plasturii și guma cu nicotină. 80% din cei care au renunțat la fumat cu succes sunt persoane care au folosit produse de vapat, și numai o mică parte dintre utilizatori au considerat scump acest produs și s-au întors la țigări într-un an”, explică Prof. Peter Hajek.

Politicile publice trebuie să țină cont de potențialul de risc redus al noilor categorii de produse

Prof. Caitlin Notley (Norwich Medical School) a atras atenția asupra dezinformării cu privire la noile categorii de produse cu tutun și nicotină, care sunt prezentate ca fiind asemănătoare fumatului, în ciuda dovezilor științifice care evidențiară riscul redus al acestora. În acest context, Notley a evidențiat riscurile unei legislații foarte restrictive asupra accesului fumătorilor la aceste produse mai puțin dăunătoare comparativ cu fumatul.

”Interdicția produselor de vapat va duce la apariția acestora pe piața neagră. Există o responsabilitate colectivă între părinți, media, cercetători, guvern pentru o legislație echitabilă”, spune Prof. Caitlin Notley.

“Ce se va întâmpla ulterior nu va depinde doar de produs sau de consumatori, dar și de cadrul legislativ, fiscal, de taxe și de opiniile publice pe această temă. Dacă oamenii vor spune că nu este o diminuare a riscului și guvernele nu vor promova această idee, fumătorii nu vor face trecerea de la fumat la aceste produse, pentru că vor fi confuzi sau nu vor înțelege beneficiile. Nu este doar responsabilitatea producătorilor și a consumatorilor, ci a tuturor celor implicați în determinarea acestor alegeri. Problema este că oamenii interpretează greșit știința și nu sunt atât de atenți când văd datele. Dar mesajul cheie este că aceste produse sunt mai puțin riscante decât fumatul și, de asemenea, sunt utile și pentru cei care vor să se lase de fumat”, explică Clive Bates, expert politici publice.

Fiecare stat are propriile politici restrictive în acest domeniu, chiar dacă tot mai multe studii susțin aceleași concluzii pozitive. Iar practica a demonstrat că, în statele cu cele mai relaxate politici pentru noile categorii de produse cu tutun și nicotină, numărul fumătorilor a scăzut și s-a observat o îmbunătățire semnificativă la nivelul sănătății utilizatorilor. Reducerea incidenței fumatului este strâns corelată cu utilizarea țigărilor electronice în Marea Britanie și SUA, cu a produselor care încălzesc tutunul în Japonia sau cu utilizarea de produse moderne pentru uz oral în Suedia**. Concluziile conferinței subliniază, așadar, necesitatea deschiderii strategiilor de politici publice către dovezile științifice clare, care susțin produsele din noile categorii ca alternative cu risc redus la fumat.

