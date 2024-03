Descoperire grozavă a experților: Vești bune și rele despre creierul uman până la 60 de ani și peste această vârstă

Un grup de oameni de știință de la Universitatea Heidelberg din Germania a reușit să facă o descoperire extraordinară, după un studiu realizat în rândul a 1 milion de persoane. Vești bune și rele au dezvăluit experții, susținând că creierul uman nu încetinește funcționarea odată cu înaintarea în vârstă de la 20 de ani, așa cum se credea până acum, ci de-abia după 60 de ani.

Până acum se cunoștea din alte cercetări anterioare, că creierul oamenilor devine mai lent pe măsură ce îmbătrânim. Dar acum, noul studiu vine cu noi informații mai aprofundate, afirmând că viteza de procesare mintală rămâne constantă până la vârsta de 60 de ani, potrivit The Guardian.

Analiza reduce percepția vitezei pe măsură ce oamenii devin mai precauți, în timp ce înaintează în vârstă. Acest lucru ar putea explica numărul mare de cercetători care au concluzionat anterior că viteza de procesare mintală atinge vârful la aproximativ 20 de ani, iar apoi suferă o scădere constantă.

”Descoperirea noastră este încurajatoare, deoarece rezultatele noastre arată că nivelurile medii ale vitezei mintale, în legătură cu necesitatea luării deciziilor rapide și forțate nu scad decât relativ în timpul vieții”, a spus dr. Mischa von Krause de la Universitatea Heidelberg din Germania.

Cercetarea publicată în revista Nature Human Behaviour, a folosit datele de la 1.185.882 de persoane, cu vârste cuprinse între 10 și 80 de ani, în cadrul Proiectului Harvard, un instrument online care a fost folosit pentru a colecta date și a educa oamenii despre părtinirile pe care le au asupra genului, rasei și alte caracteristici.

Datele au arătat, așa cum au făcut-o și studiile anterioare, că timpul mediu pentru a da un răspuns corect a atins vârful la aproximativ 20 de ani. Cu toate acestea, cercetătorii susțin că această măsură surprinde, de asemenea, cât de precaută este o persoană în furnizarea răspunsului și, de asemenea, vitezele de reacție motorii de bază.

Analiza a sugerat că tinerii de 20 de ani au fost cei mai rapizi în testele efectuate de cercetători, deoarece ei erau cei mai dispuși să schimbe precizia cu viteză. În studiu, experții au constat că viteza de procesare mintală a părut să atingă vârful în jurul vârstei de 30 de ani și a scăzut doar foarte ușor între 30 și 60 de ani.

În plus, s-a observat că scăderea accelerată a vitezei mintale se produce de-abia de la vârsta de 60-65 de ani și cu o micșorare an de an, până la 80 de ani.

Dr. Joshua Hartshorne, psiholog la Boston College a spus că metoda de învățare automată folosită a fost impresionantă și i-ar determina pe psihologi să reconsidere unele constatări anterioare pe baza timpilor de răspuns.

„Acest lucru se alătură unei lucrări care sugerează că modul în care abilitățile mentale se schimbă de-a lungul vieții este complicat și nu știm cu adevărat ce se întâmplă”, a spus el. „Dar orice s-ar întâmpla, cu siguranță nu este real că atingem vârful la 20 și apoi coborâm de acolo.”

