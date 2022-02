Oamenii de știință au făcut o descoperire grozavă: Vești bune și rele despre creierul uman la bătrânețe

O echipă de cercetători de la Universitatea Heidelberg din Germania a reușit să facă o descoperire excepțională, după un studiu efectuat în rândul a un milion de persoane. Vești bune și rele au dezvăluit experții, susținând că creierul uman nu încetinește funcționarea odată cu înaintarea în vârstă de la 20 de ani, așa cum se credea până acum, ci de-abia după 60 de ani.

După cum se știa din alte studii anterioare, creierul oamenilor devine mai lent pe măsură ce îmbătrânim. Dar acum, noua cercetare vine cu noi informații mai aprofundate, afirmând că viteza de procesare mintală rămâne constantă până la vârsta de 60 de ani, potrivit The Guardian.

Analiza reduce percepția vitezei pe măsură ce oamenii devin mai precauți, în timp ce înaintează în vârstă. Acest lucru ar putea explica numărul mare de cercetători care au concluzionat anterior că viteza de procesare mintală atinge vârful la aproximativ 20 de ani, iar apoi suferă o scădere constantă.

”Descoperirea noastră este încurajatoare, deoarece rezultatele noastre arată că nivelurile medii ale vitezei mintale, în legătură cu necesitatea luării deciziilor rapide și forțate nu scad decât relativ în timpul vieții”, a spus dr. Mischa von Krause de la Universitatea Heidelberg din Germania.

Studiul publicat în revista Nature Human Behaviour, a folosit datele de la 1.185.882 de persoane, cu vârste cuprinse între 10 și 80 de ani, în cadrul Proiectului Harvard.

Analiza a sugerat că tinerii de 20 de ani au fost cei mai rapizi în testele efectuate de cercetători, deoarece ei erau cei mai dispuși să schimbe precizia cu viteza. În studiu, experții au constat că viteza de procesare mintală a părut să atingă vârful în jurul vârstei de 30 de ani și a scăzut doar foarte ușor între 30 și 60 de ani.

În plus, s-a observat că scăderea accelerată a vitezei mintale se produce de-abia la vârsta de 60-65 de ani și cu o micșorare an de an, până la 80 de ani.

