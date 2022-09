Istoria fascinantă a ținutelor de doliu în familia regală. Prințesa care încalca adesea codul vestimentar

Familia regală a Marii Britanii este în doliu. Regina Elisabeta a II-a a murit joi, 8 septembrie. Toți membrii Casei Regale îmbracă de acum haine de doliu, după niște protocoale foarte bine stabilite.

Odată cu decesul suveranei, toate activitățile familiei au fost suspendate și toate comunicările oficiale se fac pe documente cu chenar negru.

Steagurile din toată țara sunt arborate în bernă, iar conturile regale de socializare și-au schimbat fotografiile de profil cu imagini alb-negru.

Există și reguli care țin de codul vestimentar - toți membrii familiei trebuie să poarte negru sau culori închise. Este o directivă străveche care a fost subtil reinterpretată, testată și actualizată de-a lungul anilor.

„Rochia de doliu a făcut parte din cultura regală europeană de secole, dar a atins apogeul în secolul al XIX-lea sub influența reginei Victoria, care a stabilit un standard de urmat pentru restul societății”, a spus Matthew Storey, curator la Historic Royal. Palaces, care deține colecția Royal Ceremonial Dress, potrivit viva.co.nz.

„Când soțul ei (al Reginei Victoria n.r.) iubit a murit în 1861, ea a abandonat hainele colorate ale vieții ei de căsătorie și, împreună cu restul curții regale, a adoptat îmbrăcămintea neagră ca manifestare exterioară al durerii. Supușii ei au urmat exemplul”.

Era o perioadă în care moartea era o obsesie a societății și existau reguli stricte în ceea ce privește purtarea „hainelor de văduvă”. „Văduvelor li se cerea să poarte negru, apoi alb sau mov, timp de cel puțin trei ani, înainte de a putea reveni la îmbrăcăminte foarte colorată. Victoria a ales să nu părăsească niciodată doliul și a purtat rochiile ei iconice negre și pălăriile albe de văduvă pentru tot restul vieții”, continuă Storey.

Ads

Nu a existat nicio concesie nici măcar în momentele de sărbătoare: „Ea a insistat chiar ca fiica ei, Prințesa Alice, să aibă un trusou complet negru când s-a căsătorit în 1862”.

Chiar dacă purta haine negre, ținutele ei erau glamouroase. Victoria purta adesea un voal de mireasă negru și a început să poarte un colier care conținea o șuviță de păr a lui Albert.

„Fiecare piesă vestimentară din colecție este realizată rafinat și extrem de bogat, așa cum se potrivea statutului ei. Poate că Victoria a fost văduvă, dar a fost întotdeauna o regină”.

După moartea Victoriei, rochia de doliu a devenit și mai opulentă. O expoziție la Muzeul Metropolitan de Artă din New York în 2014, Death Becomes Her: A Century of Mourning Attire, a inclus două rochii mov împodobite deosebit de frumos, purtate de regina Alexandra, soția lui Edward al VII-lea.

Rochia de doliu a devenit o piesă cu adevărat statement din 1938, odată cu moartea mamei reginei Elisabeta, Contesa de Strathmore. Norman Hartnell, couturierul reginei, a decis ca ținutele să fie spectaculoase. El a readus în atenție crinolina și dantelele.

Ads

Elisabeta a II-a a purtat un văl lung după moartea tatălui său, regele George al VI-lea

Când George al VI-lea a murit și prințesa Elisabeta a devenit regină în 1952, ea era în vacanță în Kenya. S-a întors în grabă în Marea Britanie, dar atunci când avionul a aterizat, a trebuit să primească la bord o rochie neagră cu care să se schimbe. După acel incident, care a arătat că nu era pregătită pentru un astfel de eveniment nefericit, niciun membru al Casei Regale nu mai călătorește fără să aibă în bagaj o ținută neagră, pentru orice eventualitate. La coborârea din avion, regina în vârstă de 25 de ani era elegantă, dar sobră, în haina ei închisă la culoare și cu pălăria care îi acoperea capul.

La înmormântarea tatălui său, opt zile mai târziu, noua regină, mama ei, bunica Regina Maria și sora Prințesa Margareta au purtat voaluri lungi și negre care le acopereau fața.

Ads

Totuși, la înmormântarea ducelui de Windsor, din 1972, familia regală nu a purtat voal. Soția regelui abdicat, Wallis Simpson, purta o haină couture și un voal de șifon despre care se spune că Hubert de Givenchy ar fi stat treaz toată noaptea pentru a i-l face.

Prințul Charles și logodnica sa Lady Diana Spencer, în 1981

Diana, Prințesa de Wales, a încălcat convenția vestimentară de doliu. La o gală în sprijinul Operei Regale, în primul ei angajament public ca logodnică a prințului Charles în martie 1981, ea a purtat o rochie neagră decoltată creată de David și Elizabeth Emanuel.

„Îmi amintesc că am intrat în biroul viitorului meu soț și el a spus: „Nu mergi în rochia aceea, nu-i așa?”, i-a spus Diana mai târziu lui Andrew Morton. „Am răspuns: „Ba da”. Și a spus: „Este negru! Doar oamenii în doliu poartă negru!?” În acel moment, negrul nu devenise încă o culoare care să exprime rafinamentul. Diana a continuat însă să încalce acest cod vestimentar și să poarte negru chiar dacă nu era în doliu.

Ads