Funicularul din Lisabona, intens folosit de turiști, a deraiat. Cel puțin 15 morți. Pasagerii ar fi sărit prin geamuri VIDEO

Celebrul funicular „Gloria”, care funcționează în orașul Lisabona, capitala Portugaliei, a deraiat miercuri, 3 septembrie 2025.

UPDATE: Numărul persoanelor decedate în urma accidentului de funicular din capitala Portugaliei a ajuns la 15.

Primarul Lisabonei, Carlos Moedas, a oferit o actualizare privind intervenția serviciilor de urgență.

„Toate echipele Primăriei, inclusiv INEM (Serviciile Naționale de Urgență) și pompierii, suntem toate la fața locului, încercând să ajutăm victimele. Este un moment tragic pentru oraș, o perioadă foarte dificilă. Trebuie să fim aici și să lucrăm la fața locului”, a spus Moedas.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat tristețea față de acest accident tragic.

„Am aflat cu tristețe despre deraierea funicularului celebru «Elevador da Glória». Condoleanțe familiilor victimelor”, a transmis Ursula von der Leyen, într-un mesaj publicat în limba portugheză.

É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”. Os meus sentimentos com as famílias das vítimas. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025

Inițial se anunțaseră că sunt cel puțin 20 de victime, dintre care trei morți, informează Reuters, care citează un bilanț al echipelor de salvare. Imaginile filmate la fața locului arată funicularul, similar unui tramvai și foarte popular printre turiști, care transporta persoane pe un deal din capitala portugheză, complet distrus.

„Ceea ce putem spune în acest moment este că există mai multe victime”, a declarat pentru Reuters Paulo Sousa, șeful echipei de pompieri din Lisabona. Președintele Marcelo Rebelo de Sousa a deplâns tragicul accident într-o declarație, exprimându-și speranța că autoritățile vor stabili în curând cauzele accidentului.

Close-up footage shows Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador da Glória, after it derailed, leaving at least three dead and 20 injured. Follow: @Novexa24 pic.twitter.com/t08xPMyBWA — NOVEXA (@Novexa24) September 3, 2025

Linia, inaugurată în 1885, leagă centrul orașului Lisabona, în apropiere de Piața Restauradores, de Bairro Alto (Cartierul de Sus), renumit pentru viața sa de noapte vibrantă.

Funicularul este operat de compania municipală de transport public Carris.

Cele două vagoane ale sale sunt atașate la capetele opuse ale unui cablu de transport, tracțiunea fiind asigurată de motoare electrice pe cele două vagoane. Se pare că mașina de la capătul liniei nu a fost avariată, însă CNN Portugal a declarat că pasagerii au fost nevoiți să sară pe geamuri atunci când s-a produs accidentul.

Três pessoas morreram e várias ficaram feridas após descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa pic.twitter.com/zx7SxxGXUh — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) September 3, 2025

