Nu te mai intrebi de ce sunt singuri daca le vezi pozele: Rusii isi cauta iubirea online (Galerie foto)

Daca cei mai multi dintre noi stim ce fel de fotografii nu ar trebui sa postam in mediul online cu noi insine, cu atat mai putin pe o agentie matrimoniala unde ne cautam perechea, se pare ca nu toata lumea are aceasta notiune.

Cea mai buna dovada o da Daily Mail, care a dat o raita pe o agentie matrimoniala ruseasca online si a ales cateva instantanee reprezentative.

Desi sunt genul de poze pe care, daca le facem, le tinem sub cheie sau le aratam doar la o petrecere cand amicii au deja ochii incetosati si oricum nu vor tine minte ce au vazut, cei in cauza le-au postat mandri in vazul tuturor, incercand sa-si gaseasca prin intermediul lor marea dragoste.

Lasand la o parte personajele din fotografii, cadrul in care acestea au fost realizate e o poveste in sine. Mici amanunte par sa fi fost puse special in poze ca sa intrige: manusile din plastic, alaturate paharului cu vin, spumei si corpului gol par sa nu faca parte din aceeasi poveste.

De la nelipsita carpeta de perete, care se intalneste in mod traditional si in Romania, pana la rufele atarnate in baie sau masa incarcata de farfurii murdare, nimic nu pare sa fie tabu.

In plus, cei aflati in cautarea iubirii parca participa la un bal mascat: o tanara e imbracata in sirena, avand si o coada realizata din ceea ce pare un cearsaf - tinand in mana un cap de mort, din alta poveste si el -, in timp ce o gospodina cu siguranta priceputa, judecand dupa rufele ce atarnja in spatele ei, s-a pozat in camasa de noapte sau rochie de casa cu volane.

Un domn cu plete crete, mare cuceritor, s-a fotografiat fara tricou, aratandu-si pectoralii, pe care i-a asortat unor pantaloni de gala luciosi. A pozat, fara sa vrea, si locul in care si-ar invita eventuala iubita, aratandu-i o parte din dormitorul sau.

Unele domnisoare nici nu incearca sa nege ca nu sunt straine de bautura. De altfel, intr-o tara in care votca e si pentru rege, si pentru cersetor, informatia s-ar putea dovedi utila pretendentilor.

Alte fotografii pur si simplu vorbesc de la sine, iar mesajul pare sa fie: fac si eu ce am vazut ca fac altii si e sexy!

