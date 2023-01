Doi elefanti au fugit de la circ si s-au jucat in zapada (Video)

Doi elefanti de la circul Ekaterinburg, din Rusia, au evadat si au provocat perturbari in traficul rutier in timp ce se jucau in zapada.

Carla, 45 de ani, si Roni, 50 de ani, au fost scosi la o plimbare inainte de a fi dusi la Sankt-Petersburg pentru un spectacol. Intr-un moment de neatentie al ingrijitorilor, animalele au fugit, conform UPI.

Intr-un clip postat pe Internet, unul dintre elefanti apare jucandu-se in zapada, rostogolindu-se in timp ce ingrijitorii incearca, fara succes, sa il duca inapoi in cladirea circului.

"Au iesit afara si s-au bucurat foarte tare ca au vazut zapada. Roni a ramas langa unul dintre copaci, in timp ce Carla a mers spre o gramada de zapada", au transmis reprezentantii circului pe Internet.

Drumul pe care se aflau elefantii a fost inchis pentru a preveni eventualele accidente.

A.G.

Ads