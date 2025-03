"Povestea lui Cimpoi, micul pinguin cu picior imprimat 3D (Video)"

Un pinguin din Noua Zeelanda se poate bucura din nou de miscare, dupa ce i s-a montat o proteza de picior imprimata 3D.

Cimpoi este numele micului pinguin albastru al carui picior stang a fost amputat in anul 2007, dupa ce a ramas prins intr-o guta de undita, relateaza BBC.

De atunci, micul pinguin se afla la Centrul Antarctic International din Christchurch, Noua Zeelanda, iar in aceste zile a facut primii pasi cu noul picior.

Potrivit specialistilor in domeniu, piciorul 3D il va ajuta sa inoate, sa stea in doua picioare si sa mearga leganat precum un pinguin. Folosind cea mai noua tehnologie 3D, proteza primita de Cimpoi este o premiera pentru Noua Zeelanda.

In ultimii 10 ani, pinguinului i s-au montat mai multe feluri de proteze, din diferite materiale, pentru a-l ajuta la deplasare. Pentru a-i fi fabricat noul picior, specialistii au intampinat cea mai mare greutate in a-l face sa stea nemiscat pentru a-i fi scanat celalalt picior. Apoi, Cimpoi a cazut de cateva ori in cioc inainte de a se obisnui cu noul picior.

Proteza este fabricata din plastic, insa in forma finala va cuprinde si un material de cauciuc.

