Au fost jefuiti, iar politia nu a venit... scuzandu-se prin sms!

Un cuplu din Marea Britanie, care a fost jefuit, a avut neplacuta surpriza sa descopere ca politistii au refuzat sa se deplaseze la fata locului.

Se pare insa ca ei au avut un motiv intemeiat si au dat dovada de bun simt anuntandu-i pe pagubiti, printr-un sms, ca sunt ocupati, informeaza Daily Mail, in editia online. Lloyd si Suzzane Bishop au sunat la politie in jurul orei 05.00 dimineata dupa ce casa lor a fost vandalizata.

Insa in loc de "vizita" politisilor ei s-au ales doar cu un sms. In acesta scria: "In urma apelului pe l-ati facut mai devreme la politie va rugam sa veniti sa ne contactati si sa ne spuneti ce anume vi s-a furat si de unde. Intre timp noi ne vom stradui sa gasim o echipa de politie. Va multumim".

Printre altele, cei doi au fost total dezgustati ca au primit mesajul dupa o ora de la efectuarea apelului la numarul de urgenta. Cei doi au cerut sa se porneasca o ancheta, pentru ca este o completa nebunie ceea ce s-a intamplat.

Drept replica, conducerea politiei din zona a a declarat ca in acel moment persoanele care raspund la urgente nu au gasit o echipa de politisti disponibila sa se duca la fata locului. "Sms-ul a fost trimis ca acestia sa stie ca nu exista, in acel moment, forte de ordine care sa se deplaseze la fata locului si sa ne cerem scuze pentru acest lucru si pentru deranj", au mentionat acestia.

