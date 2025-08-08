Bancul zilei - Incepe-ti ziua zambind cu Ziare.com!

-Domnule politist, cineva mi-a furat bicicleta!

-Era inca buna?

-Da, mergeam cu ea la lucru...

-Ati avut clopotel la ea?

-Nu.

-Frana de mana?

-Nu.

-Far si ochi de pisica?

-Nu.

-Atunci trebuie sa platiti amenda...

