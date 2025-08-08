Bancul zilei - Incepe-ti ziua zambind cu Ziare.com!

Luni, 02 Decembrie 2013, ora 07:07
4019 citiri
-Domnule politist, cineva mi-a furat bicicleta!
-Era inca buna?
-Da, mergeam cu ea la lucru...
-Ati avut clopotel la ea?
-Nu.
-Frana de mana?
-Nu.
-Far si ochi de pisica?
-Nu.
-Atunci trebuie sa platiti amenda...
Te asteptam si maine pe Ziare.com pentru a incepe ziua cu zambetul pe buze.
Ti-a placut acest banc? Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
După atâtea vești proaste, cum că s-a scumpit berea, a crescut TVA-ul, la Mamaia felul doi nu poți să-l comanzi dacă nu ai doi garanți, iată că vă aducem și o veste bună:
-...
- Aveți o nevroză endogenă, zise medicul. Cum vă petreceți timpul liber?
- Stau acasă mai tot timpul.
- De ce nu vă găsiți o femeie să ieșiți cu ea în oraș, să vă distrați?...