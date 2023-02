Bancul zilei - Incepe-ti ziua zambind cu Ziare.com!

Trei ardeleni stau de vorba.

- Ah, ah, ah! spune primul si tace.

Dupa o jumatate de ora, al doilea:

- Of, of, of! si tace.

Dupa inca o jumatate de ora, al treilea:

- No, daca mai vorbiti politica eu plec.

