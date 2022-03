Psihologul mi-a recomandat sa primesc viata asa cum e ea si sa zambesc mai des.

Azi m-am dus la birou si am incercat sa fiu toata ziua cu zambetul pe buze, ma uitam la sef si zambeam, ma uitam la secretara - zambeam, ma uitam la colega - zambeam, pana in momentul in care m-a tras seful deoparte si mi-a zis:

- Daca mai vii vreodata drogat la munca, te dau afara!

