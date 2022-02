Bancul zilei - Incepe-ti ziua zambind cu Ziare.com!

Agentul de circulatie pandeste in fata unui club.

La un moment dat, iese un grup de tineri, in stare avansata de ebrietate, se urca in masini si pleaca in diferite directii.

Agentul a observat ca unul din ei, in special, nu se putea tine pe picioare, asa ca hai sa-l urmareasca pe acesta. Il opreste:

- Suflati in etilotest.

Sufla tanarul, rezultatul zero. Mai sufla o data, iarasi - zero alcool. Politistul nedumerit:

- Cum se poate una ca asta?

- Azi a fost randul meu sa fiu momeala.

