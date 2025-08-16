Bancul zilei - Incepe-ti ziua zambind cu Ziare.com!

Aflat in vizita oficiala in Spania si surprins de soarele puternic de septembrie din aceasta tara, premierul Romaniei opreste coloana oficiala in dreptul primei farmacii:

- Buna ziua, aveti ochelari?

- Pentru soare?

- Nu, nu, pentru mine!

