Bancul zilei - Incepe-ti ziua zambind cu Ziare.com!

Sambata, 08 Septembrie 2018
Aflat in vizita oficiala in Spania si surprins de soarele puternic de septembrie din aceasta tara, premierul Romaniei opreste coloana oficiala in dreptul primei farmacii:

- Buna ziua, aveti ochelari?

- Pentru soare?

- Nu, nu, pentru mine!

