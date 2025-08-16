Bancul zilei - Incepe-ti ziua zambind cu Ziare.com!

Sambata, 08 Septembrie 2018, ora 07:00
9138 citiri
Aflat in vizita oficiala in Spania si surprins de soarele puternic de septembrie din aceasta tara, premierul Romaniei opreste coloana oficiala in dreptul primei farmacii:
- Buna ziua, aveti ochelari?
- Pentru soare?
- Nu, nu, pentru mine!
O bătrână traversa trecerea de pietoni și un autobuz o aștepta să treacă.
Bătrâna se oprește și se adresează șoferului:
– Dragu mamii cum pot să ajung și eu la cimitir??...
Aseară am venit iar beat acasă:
- Unde ai fost, nenorocitule?
- La un concurs.
- Ce concurs?
- Cine bea mai mult. Am câștigat și o diplomă: „Manga cum laude!”