Bancul zilei - Incepe-ti ziua zambind cu Ziare.com!

O blonda isi suna o prietena:

- Draga, azi noapte am dormit la un hotel si acum sunt disperata pentru ca nu pot iesi din camera!

- Cum asa?

- Pai camera are doar trei usi si una duce in baie, una duce in dulap si una are pe maner un semn pe care scrie "Nu deranjati"!

