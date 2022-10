Jacques Chirac a renuntat la cainele deprimat care il musca intruna

Fostul presedinte francez Jacques Chirac a decis sa renunte la cainele sau, dupa ce l-a atacat pentru a treia oara.

Bishonul francez Sumo a fost dus la o ferma dupa ce l-a muscat pe fostul presedinte de burta in apartamentul lui din Paris, transmite BBC.

Bernadette Chirac, sotia fostului presedinte, spune ca Sumo nu a suportat foarte bine plecarea de la Palatul Elysee si a trebuit sa faca terapie si sa ia antidepresive.

Obisnuit sa alerge prin gradinile mari de la palat, cainele nu s-a putut adapta la viata intr-un apartament si s-a transformat dintr-un ghemotoc alb intr-un animal feroce care l-a atacat de mai multe ori pe fostul presedinte.

Bernadette Chirac spune ca de data asta Sumo statea linistit pe podea, dar a facut o criza de furie in momentul in care l-a vazut pe presedinte intrand in camera si a sarit atat de sus incat si-a infipt dintii in stomacul acestuia.

La inceputul anului, Jacques Chirac a fost internat in spital dupa ce catelul l-a muscat de o parte a corpului care nu a fost mentionata.