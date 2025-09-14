Japonezii dau lectii de ... agatat

Vineri, 22 Februarie 2008, ora 09:08
Japonezii dau lectii de ... agatat

Barbatii care nu pot lega doua cuvinte in fata unei femei pot lua lectii de seductie de la specialistii in dezvoltare personala, informeaza Reuters. Multi dintre barbatii japonezi au probleme serioase legate de timiditate si dezvolta comportamente absurde si prostesti in fata femeilor, care nu-i iau niciodata in serios.

Acestia se pot duce insa la o scoala de specialitate sa invete. Cea mai cunoscuta scoala de agatat femei este condusa de Satoshi Fujita, un barbat deloc atragator, care insa a dezvoltat un arsenal sofisticat de agatat femei, bazat pe zece ani de experienta. Japonia este impanzita de astfel de scoli destinate adultilor, pe care ii ajuta sa se specializeze in cele mai diverse domenii, de la imbunatatirea memoriei pana la managementul furiei in cadrul unei relatii.

Nanpa (termenul japonez pentru flirt) este o disciplina noua in randul cursurilor de perfectionare si dezvoltare personala din Tokyo. Un curs costa aproximativ 280 de dolari si se poate desfasura intr-o clasa sau direct pe strada, locul clasic de agatat in Japonia. Fujita a declarat pentru revista "Wired" ca are peste o suta de elevi pe luna pe care i-a ademenit prin cursuri de genul "Cum sa folosesti magia pentru a deveni popular" si "Cum sa seduci femeile".

Cei mai multi clienti sint oameni educati, ingineri care nu au foarte multe ocazii sa interactioneze cu femei, studenti care au nevoie de scurtaturi catre inima unei femei, programatori lipsiti de viata sociala etc. In mod surprinzator, retetele de seductie ale profesorului Fujita merg ca unse.

#Japonia, #cursuri, #agatat , #bancuri
