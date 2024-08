Un filmulet al intalnirii dintre o leoaica si fostul stapan face senzatie pe Youtube (VIDEO)

Momentul reintalnirii unei leoaice cu fostul stapan face senzatie pe Youtube. Filmuletul in care este prezentata emotionanta intalnire a fost vizionat de sase milioane de vizitatori pana in prezent, atat pe Youtube cat si pe alte site-uri care l-au preluat.

Leoaica Christian a fost cumparata in anul 1969, pentru mai mult de 500 de silingi, dintr-un magazin de animale. Potrivit Sky News, proprietarii leoaicei, australienii John Rendall si Anthony Bourke, au crescut-o ca pe un animal de casa in apartamentul lor din Chelsea.

Leoaica de apartament a devenit in scurt timp populara in zona, pana cand a crescut si nu a mai putut fi intretinuta intr-un apartament. Astfel, leoaica a fost mutata in salbaticia kenyana, iar dupa un an proprietarii au venit sa o vada.

Intalnirea animalului cu proprietarii este emotionanta. Christian este chemata de cei doi australieni, iar cand se apropie si ii recunoaste, ea alearga in intampinarea lor.

Isi imbratiseaza fostii proprietari si se bucura de reintalnire. Din nefericire pentru Christian, momentul in care s-au revazut nu a durat foarte mult, pentru ca leoaica a trebuit sa se intoarca in salbaticie.

