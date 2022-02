Ziua fara Pantaloni, sarbatorita in 16 tari (Video)

Nonconformisti din 44 de orase din 16 tari s-au dezbracat luni la unison, de Ziua fara Pantaloni, la metrou.

Participantii la acest eveniment inedit, care s-a desfasurat pentru prima oara in New York, in urma cu 8 ani, au fost rugati sa plece complet imbracati de acasa si abia dupa ce ajung in anumite statii de metrou sa se dezbrace, conform BBC.

Au mai fost rugati sa pastreze o figura si o infatisare sobra, pe cat posibil, chiar daca scopul declarat al acestei manifestari este acela de a aduce un zambet pe fetele tuturor si de a aduce "scene de haos si bucurie in locurile publice".

Numai la New York au luat parte la manifestarea lipsita de inhibitii 3.000 de persoane.

