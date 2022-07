Cele mai extravagante locuri de veci

O ceremonie funerara poate deveni cu adevarat memorabila pentru cineva care da dovada de simt al umorului, imaginatie si, de ce nu, stil.

Trebuie sa recunoastem fata de noi insine ca macar din cand in cand, cu prilejul unor evenimente familiale nefericite, si tot ne gandim la clipa in care vom fi nevoiti sa ne luam la revedere de la cei dragi pentru totdeauna. Si atunci de ce sa nu o facem intr-un mod cat mai original cu putinta? De ce sa nu rupem monotonia traditiei?

Cam asa au gandit o parte dintre cei prezentati mai jos, care au considerat ca nici macar o inmormantare pe verticala nu e suficient de impresionanta pentru a celebra viata pe care au dus-o si pentru a-i fixa pentru totdeauna in memoria colectiva.

Oddee.com va prezinta cateva dintre cele mai neconventionale locuri de veci. Putin spus neconventionale ...

Inmormantarea spatiala

Prima capsula ce continea ramasitele pamantesti ale unei persoane, sub forma de cenusa evident, a fost lansata in spatiu la bordul unei rachete pe 21 aprilie 1997, dar conceptul in sine a fost lansat cu mai bine de doua decenii inainte, intr-un articol din cotidianul american Seattle Times. Peste 150 de persoane au ales pana acum aceasta cale de a ... ajunge in ceruri, la propriu. Cat costa ? Daca sunteti convinsi ca nu va va sta inima in loc, cititi aici.



Inmormantarea subacvatica

Iubitorii marilor si oceanelor pot cere sa fie incinerati iar cenusa lor sa fie depozitata in urne uriase asezate pe fundul apei. Aces recif artificial le permite celor care au iubit natura o viata intreaga sa devina parte a ei, intr-un mod mai mult decat original, interiorul recifului urmand sa fie populat de vietuitoarele apelor.

Cenusa si diamant

Compania LifeGem a venit cu o propunere si mai ingenioasa: transformarea carbonului extras din cenusa persoanei iubite in ... diamant. Montat cu maiestrie la un inel sau la o alta bijuterie, diamantul respectiv ofera ocazia de a avea alaturi in permanenta pe cel pierdut pentru totdeauna.

Un spectaculos foc de artificii

Tot in cer, dar pentru scurt timp, ajung si cei care decid ca dupa moarte sa fie incinerati iar cenusa lor sa fie incorporata in artificii. Un ramas bun de la cei dragi, spectaculos, vesel, excentric, de neuitat pentru toti cei ramasi in urma...

Ce se mai face din carbune? Mina de creion

La fel de efemera, aceasta metoda de a intra in eternitate fara a-i parasi imediat pe cei dragi se pare ca are suficienti adepti. O cutie cu astfel de creioane contine nu mai putin de 240 de bucati a caror mina este confectionata din cenusa raposatului. Mai mult, cutia permite ascutirea acestor creioane, iar resturile obtinute astfel ... bineinteles ca se ard si se transforma la randul lor tot in creioane. Si tot asa...

Pentru totdeauna in fata ochilor

Pare greu de crezut, dar cineva s-a gandit la un moment dat ca nu ar fi prea deplasat ca in loc sa tina cenusa bunicii in urna, langa portretul ei, sa comande unul nou, care sa aiba incorporata in uleiurile folosite ... cenusa bunicii. Pictura devine astfel de o valoare inestimabila, iar riscul ca urna sa cada de pe camin si sa se sparga este redus la zero.

