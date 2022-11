O sosea din centrul orasului canadian Montreal a devenit atat de alunecoasa din cauza poleiului, incat masinile care au trecut luni pe acolo pareau nu numai ca nu au anvelope de iarna, ci nici macar frane.

Niciun autovehicul - fie ca vorbim de masini mici, autobuze sau autoutilitare - nu s-a putut opri decat in fundul altuia din fata. A fost ca un accident in lant (unul foarte lung), dar cu incetinitorul, relateaza The Guardian.

Iar scena amuzanta - pentru ca nimeni nu a fost ranit - a fost surprinsa de o camera de filmat din zona si postata de retelele sociale, unde a facut furori.

"Este ca si cum m-as uita la un joc de bowling incredibil de scump", a scris un internaut pe Twitter.

La inceputul clipului, un autobuz scapat de sub control loveste cateva masini. Cateva clipe mai tarziu, in fundul autobuzului se opreste un autoturism pick-up. Urmeaza un al doilea autobuz si, culmea, o masina de politie care vine cu spatele.

Si nu se termina aici. La un moment dat apare si un plug pentru deszapezire, cel mai probabil trimis in zona sa curete drumul si sa previna noi accidente. Ei bine, nici acesta nu se poate opri si intra din plin in masina de politie.

In accident au fost implicate nu mai putin de zece autovehicule, insa, din fericire, toata lumea a scapat nevatamata.