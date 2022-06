Un mail porno de la sef - accident de munca in Germania

Statul german ii va plati daune unui politist care pretinde ca a suferit o cadere psihica dupa ce a vazut o imagine pornografica intr-un email trimis de catre superiorul sau.

Instanta din Dusseldorf a hotarat ca trauma omului, care a dus si la terminarea casatoriei sale, ar putea fi considerata accident la locul de munca, scrie The Local, citand Daily Bild.

Pe 28 septembrie 2005, chestorul de politie, in varsta 39 de ani, a primit un email de la comisarul sef. In atasamentul de la e-mail era si o prezentare PowerPoint, pe primul slide fiind o femeie voluptoasa, blonda, sprijinita de un Ferrari, langa care scria "Imagineaza-ti ca ai o intalnire cu femeia asta!".

Pe urmatorul slide, politistul a vazut "ceva care semana cu organele genitale ale unei femei suferind de o severa boala de piele, cel mai probabil o faza avansata a unei boli venerice".

Potrivit instantei, politistul a fost grav traumatizat, caci e-mailul i-a provocat "tulburari obsesiv-compulsive si idei obsesive". Omul a devenit depresiv si a fost nevoit sa ia medicamente.

Mai mult, in urma acestui incident, casatoria omului s-a destramat. "In mintea lui a aparut intrebarea daca nu cumva simptome similare ar putea exista si in viata sexuala cu sotia sa, ceea ce i-a dus pe cei doi soti la divort", arata instanta.

Autoritatile locale din districtul Wesel, care au contestat cazul politistului in instanta, sunt de parere ca un adult nu poate ajunge sa aiba probleme psihice de la vederea unei imagini.

Autoritatile din Renania de Nord sunt obligate sa-i returneze barbatului costul tratamentului medical si sa suporte costurile asociate cu orice daune pe termen lung.

Politistul a deschis, in paralel, o noua actiune judecatoreasca, cerand daune statului pe motiv ca incidentul i-ar fi afectat si cariera.