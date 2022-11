Un leu de la zoo se joaca cu o fetita de trei ani (Video)

O fetita de trei ani s-a trezit fata in fata cu un leu, cand parintii sai au dus-o sa vada Gradina Zoologica din Wellington, Noua Zeelanda.

Sofia nu s-a temut de leul de care o desparteau doar cativa centimetri, iar tatal sau are dovada inregistrata a acestui fapt. Fetita de-abia se clinteste atunci cand un leu loveste geamul custii sale cu labele, dupa cum se vede in clipul difuzat de BBC.

Mai mult, copilul priveste leul in ochi, prin geamul foarte rezistent, gros de 33 de milimetri, care poate rezista loviturilor unui baros.

Leul Malik, in varsta de sapte ani, tocmai fusese hranit, atunci cand Sofia si alti copii s-au apropiat sa-l vada mai bine, asa ca acesta nu a privit-o pe copila ca pe o posibila "gustare".

Cu toate acestea, tatal fetitei crede ca leul "s-a simtit amenintat ca Sofia ar putea sa-i ia mancarea sau chiar ar fi preferat sa o manance pe ea".

In ciuda sfaturilor parintilor sai, Sofia a ramas in continuare lipita de geam. Tatal sau a spus ca admira curajul pe care fata l-a aratat in fata leului.