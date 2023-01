Titus, copilasul care a cucerit Internetul (Video)

Un copil de doi ani care a devenit faimos dupa ce tatal sau a postat pe Internet un filmulet in care micutul apare nimerind cosul de baschet ca un judecator profesionist, uimeste din nou cu schemele sale.

In urma cu un an de zile, un filmulet cu micutul Titus a ajuns viral pe Internet, avand peste 13 milioane de accesari. The Telegraph scrie ca tatal acestuia a facut un nou set de inregistrari cu baietelul care arunca mingea de baschet la un cos pe masura sa.

Una dintre cele mai spectaculoase scene este cea in care Titus apare executand o lovitura perfecta la cosul de baschet, aruncand mingea de pe ceea ce pare a fi acoperisul casei. In cel mai recent filmulet, Titus este prezentat intr-un montaj chiar de catre actorii Channing Tatum si Bradley Cooper.

