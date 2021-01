FOTO Un porc fugit din remorca a fost returnat proprietarului de catre politisti. Cum au reusit oamenii legii sa rezolve cazul

Soferul nu a sesizat ce s-a intamplat si si-a continuat drumul. Proprietarul a fost identificat, ulterior, pe baza numarului de inmatriculare al masinii, de catre politisti, care i-au returnat si animalul. O sesizare mai putin obisnuita a fost primita astazi, la Sebes, in urma unui apel la numarul 112: un porc a sarit dintr-o remorca, in zona statiei de autobuz din cartierul M. Kogalniceanu", se arata intr-o postare publicata luni seara, pe pagina de Facebook a Primariei municipiului Sebes.Cu ajutorul camerelor de supraveghere video, politistii au gasit autovehiculul cu remorca de unde evadase porcul."A fost identificat proprietarul, care locuieste intr-un sat din judetul Alba. Astfel, patrupedul se va intoarce in gospodaria careia ii apartine", au mai precizat reprezentantii Primariei.