O pisică domestică a alungat un urs brun în pădurile din Siberia: "Da, și acasă o cerți pentru că rupe tapetul!" VIDEO

Pescarii erau în timpul unei petreceri, după o zi pe râul Angara lângă Ust-Ilimsk, când un urs brun s-a apropiat de tabăra lor.Prădătorul se afla la câțiva metri distanță de focul de tabără, când pisica Vasya, luată în călătorie ca tovarăș, a sărit în față și s-a așezat între oameni și urs.Videoclipul arată pisica înfoiată, cu spatele arcuit și coada între picioare, fermă pe poziții în fața prădătorului nedumerit Pisica nu s-a clintit nici când ursul s-a ridicat pe picioarele din spate, înălțându-se deasupra felinei minuscule.Pescarii care par în stare de ebrietate, se aud încercând să facă pisica să se retragă."Vasya, pleacă de acolo am spus! Uită-te la ea, continuă să stea în picioare și nici măcar nu se mișcă! Nu știam că am o pisică atât de neînfricată!" spune stăpâna pisicii."Da, și acasă o cerți pentru că rupe tapetul!", răspunde partenerul femeii.După câteva minute, ursul brun a părăsit tabăra, în timp ce pisica stă cu ochii pe el, fără să se miște până când creatura puternică nu a dispărut.Unul dintre pescari se aude felicitând pisica : "Bravo Vasily Vasilyevich! Ești pe prima pagină! Cea mai mare bucată de carne este a ta!"Cel care a distribuit filmarea explică de ce pescarii nu s-au mișcat în timpul întâlnirii pisicii și ursului:"Crezi că ar fi trebuit să se ridice sau să fugă? Atunci ursul i-ar fi urmărit cu siguranță. Urșii nu merg de obicei la focuri, plus mirosul de fum îi sperie.Aș spune că prietenii mei că s-au purtat calm. Nu s-au agitat, nu și-au fluturat mâinile."