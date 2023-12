Triunghiuri amoroase, incest si iubire neimpartasita. Cand vine vorba despre relatii, pinguinii din doua acvarii de frunte din Japonia ofera mai multa drama si scandal decat o telenovela.

Documentand intriga care inconjoara viata sexuala a pinguinilor rezidenti, pentru al doilea an consecutiv, Acvariile Kyoto si Sumida din Tokyo au lansat o diagrama care detaliaza povestile de dragoste intortocheate ale acestora.

"Ne-am dori ca mai multi oameni sa stie ca pinguinii sunt in multe privinte ca noi: fiecare dintre ei are personalitate si traiesc in diferite relatii", a declarat pentru CNN Travel Shoko Okuda, o purtatoare de cuvant a grupului ORIX, care conduce acvariile.

Hartile identifica cinci tipuri principale de relatii intre pinguini

Simbolul inimii (linii rosii) reprezinta cuplurile si iubitorii. Inimile sparte (linii albastre) inseamna relatii distruse. Inimile cu semn de intrebare (linii violete) reprezinta relatii complicate care pot fi mai mult decat simple prietenii. Liniile galbene indica prietenii de baza. Liniile verzi reprezinta relatiile de dusmanie.

Graficele includ descrieri de personalitate, in japoneza, ale fiecarui pinguin si in plus, cateva detalii picante din cadrul relatiilor.

"Ceea ce este scris in harti se bazeaza pe observatiile zilnice ale personalului care se ocupa de pinguini", spune Okuda. "Observand cu atentie, ei ar putea spune care pinguini sunt cupluri sau care cupluri sunt despartite".

Ads

Acvariul Kyoto

Potrivit diagramei de relatii pentru pinguinii de la Kyoto 2020, un pinguin, de exemplu, isi va legana energic capul la stanga si la dreapta - un semn de afectiune - ori de cate ori il vede pe Kojima, unul dintre ingrijitorii acvariului.

Tera este regina popularitatii acvariului Kyoto. A rupt inimile a sase pinguini in ultimul an.

In prezent, are o relatie cu Orre - caruia ii place foarte mutl controlul, conform hartii - dar este interesata si de Same si Shijyou (care este casatorit).

O alta drama care a atras atentia ingrijitorilor in ultimii doi ani este relatia dintre tatal si fiul Kuruma si Nijou. Cei doi au fost implicati romantic - marcati ca BL (Iubirea baietilor, sau dragoste intre baieti) anul trecut - inainte de a se indragosti de acelasi pinguin femela Hana, anul acesta.

Dar cea mai socanta relatie pentru tot personalul acvariului este cea dintre dintre bunicul Kama, cel mai batran pinguin din acvariu si Saya, nepoata surorii bunicului Kama. Intre cei doi pinguini este o diferenta de 17 ani. Pinguinii Cape au o durata medie de viata de 20 de ani.

Ads

Drama din cadrul acvariului Sumida

Si in cadrul Acvariului Sumida, harta relatiei este cel putin la fel de complicata.

Pe langa cele cinci tipuri de relatii, Acvariul Sumida a adaugat si un simbol de peste pentru pinguinii care sunt adepti ai sardinelor - sau membru al "Clubului Sardinelor".

Rose a trecut prin multe relatii inainte de a se intalni cu Warabi, fostul cel mai popular pinguin din acvariu. Dupa ce s-au indragostit, cei doi se afla acum intr-o relatie exclusiva si "nu suporta sa se lase unul de altul mai mult de o secunda".

Cele doua diagrame de relatii cu pinguinii dezvaluie, de asemenea, modul in care ingrijitorii acvariilor sunt atrasi fara sa vrea in povestile de dragoste ale pinguinilor.

Prietenia ingrijitorului Nagaoka cu pinguinul Hanabi a facut-o geloasa pe sotia acestuia, Ichigo, transformandu-i pe Nagaoka si pe Ichigo in dusmani.

Se spune ca Chiyouchin are "dragoste nemarginita" fata de ingrijitorul sau Oshiro.

Graficele neobisnuite au generat pana acum mult interes si primesc zilnic mesaje de admiratie din partea utilizatorilor platformelor de socializare.