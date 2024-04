Un hotel isi invita turistii sa iasa pe geam si sa coboare pe franghie in caz de urgenta

A pornit alarma de incendiu? Nimic mai simplu! Pentru evacuarea de urgenta arunca franghia pe geam si poti cobori in rapel.

Nu este o scena dintr-un film de actiune, ci descrierea unui sistem inedit de evacuare a turistilor cazati intr-un hotel din Coreea de Sud.

Alarma a fost data duminica de un britanic ajuns la Seul. La o prima verificare a camerei de hotel, turistul s-a trezit ca are la indemana, ca metoda de evacuare rapida, o franghie de alpinist, cu carabiniere si ham, pentru a parasi camera direct pe geam, in caz de pericol.

"Hotelul meu are o linie de rapel in caz de urgenta", a scris turistul pe contul sau de Reddit. In doar doua zile, fotografia acestuia a strans peste 1,5 milioane de accesari.

