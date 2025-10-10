Au furat cupru de milioane de euro și au pierdut banii la păcănele. Cinci români, anchetați în Germania

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 13:33
85 citiri
Au furat cupru de milioane de euro și au pierdut banii la păcănele. Cinci români, anchetați în Germania
Sală cu jocuri de noroc. FOTO Pixabay

Cinci cetăţeni români care, potrivit procurorilor din Baden-Württemberg, au participat la o serie de jafuri comise în depozite industriale din vestul Germaniei au ajuns să risipească toată prada, estimată la aproximativ două milioane de euro, la jocuri de noroc şi consum de substanţe interzise, arată rechizitoriul întocmit de autorităţi.

Anchetatorii susţin că reţeaua a operat cu o violenţă şi o eficienţă ieşite din comun: membrii grupării nu se dădeau în lături de la metode brutale, au preferat să taie pereţii exteriori ai halelor pentru a avea acces direct la depozitele încărcate cu rulouri de cupru. Marfa era încărcată rapid în dube închiriate şi transportată în Olanda, unde, spun anchetatorii, era vândută unui comerciant de fier vechi din Venlo.

În centrul operaţiunii se afla un bărbat de 34 de ani, identificat de anchetatori drept liderul grupării şi descris ca „hoț de metale desăvârșit”. Potrivit declaraţiilor unor foşti complici, prezentate în faţa Tribunalului Regional din Rottweil, coordonatorul, poreclit „Marele Șef”, recruta muncitori veniţi din România — oameni care, iniţial, sosiseră ca muncitori în construcţii, nu ca infractori.

Procurorii estimează că banda a comis cel puţin 19 spargeri şi a provocat pagube de aproximativ două milioane de euro. Cinci dintre membrii reţelei au fost condamnaţi în primă instanţă la pedepse cuprinse între trei şi cinci ani şi jumătate de închisoare. Ancheta indică însă că reţeaua ar fi putut cuprinde până la zece persoane; doi suspecţi sunt în continuare daţi în urmărire.

Magistraţii au aflat, în timpul procesului, că banii obţinuţi din valorificarea cuprului nu au fost puşi deoparte. „Totul s-a dus pe păcănele și cocaină”, au recunoscut mai mulţi inculpaţi, potrivit declaraţiilor reţinute de procurori. Din locuinţele suspecţilor din Gelsenkirchen, unde aceştia se stabiliseră iniţial ca muncitori, anchetatorii au găsit mai multe probe, potrivit Digi24.ro

Liderul grupării a reuşit iniţial să întârzie arestarea prin folosirea unui paşaport fals şi a fugit, însă a fost localizat ulterior în România şi extrădat în Germania pentru a fi judecat. Procurorii amintesc că acesta are un istoric de condamnări în mai multe ţări: prima pedeapsă a primit-o la 21 de ani, în Luxemburg, pentru furt calificat în grup, iar ulterior a fost încarcerat în Germania, Belgia şi România. Actualul proces reprezintă, conform procurorilor, a cincea condamnare din palmaresul său. În faţa acuzaţiilor, „Marele Șef” a refuzat să comenteze.

Dosarul rămâne deschis, anchetatorii germani continuând cercetările pentru a identifica şi aduce în faţa justiţiei toţi cei implicaţi în lanţul de jafulor transfrontaliere.

