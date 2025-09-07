Primele detalii din raportul oficial asupra tragediei din Lisabona. Un cablu de legătură pentru funicular era rupt. „În mai puțin de 50 de secunde”

Oficialii portughezi care investighează accidentul de funicular de miercuri, din Lisabona, au dat publicității un raport preliminar cu privire la tragedie, în care precizează că un cablu de legătură era rupt, dar restul mecanismului funcționa corect.

„După examinarea resturilor de la locul accidentului, s-a stabilit imediat că acel cablu care lega cele două vagoane cedase”, se arată în raportul preliminar al Oficiului Național pentru Siguranța Transporturilor.

Mecanicul a încercat să acționeze frânele de urgență, dar nu a reușit să prevină deraierea, adaugă anchetatorii.

"Mai puțin de 50 de secunde"

Impactul accidentului „a avut loc la o viteză de aproximativ 60 km/h” și „toate aceste evenimente s-au desfășurat în mai puțin de 50 de secunde”.

Funicularul Gloria este compus din două vagoane galbene care urcă și coboară alternativ printr-un sistem de contragreutăți, pe o diferență de nivel de 45 de metri pe o lungime de 276 de metri, „cu o înclinație medie de 18%”, reamintesc anchetatorii.

„Vagoanele sunt conectate între ele printr-un cablu care echilibrează greutatea lor printr-o roată mare reversibilă situată în vârful Calçada da Glória, într-un compartiment tehnic subteran”, descriu ei, subliniind că acel cablu care lega cele două vagoane era îngropat.

„La ora locală 18:00, în 3 septembrie, funicularul Gloria avea vagoane staționate în stațiile respective”, continuă anchetatorii, precizând că numărul exact de pasageri din fiecare vagon nu este cunoscut în acest stadiu. Câteva minute mai târziu, vagoanele își încep călătoria, dar „la câteva momente după plecare și după ce au parcurs aproximativ șase metri, (acestea) pierd brusc forța de echilibru asigurată de cablul de conectare care le unește”.

„Vagonul nr. 2 (în partea de jos a traseului) se retrage brusc (...). În ceea ce privește vagonul nr. 1, în partea de sus a Calçada da Glória, acesta continuă să coboare, mărindu-și viteza”. „La aproximativ 170 de metri după începutul traseului, la începutul curbei la dreapta pe care o prezintă aliniamentul Calçada în partea sa finală, vehiculul, din cauza vitezei sale, a deraiat și a început să se răstoarne”, adaugă anchetatorii.

„Vehiculul a pierdut complet controlul, lovind lateral partea superioară a vagonului de peretele clădirii situate pe partea stângă a Calçada, ceea ce a dus la distrugerea cutiei de lemn, apoi lovind frontal un stâlp de iluminat public și un suport al rețelei electrice aeriene a liftului, ambele din fontă, care au provocat daune foarte semnificative carcasei, și terminându-și puțin după aceea mișcarea necontrolată în colțul unei alte clădiri”, concluzionează anchetatorii.

Șaisprezece persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite când unul dintre vagoane a deraiat miercuri seara. Cinci dintre victimele decedate erau portughezi. Celelalte victime au fost trei britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, un american, un ucrainean, un elvețian și un francez, a declarat poliția.

Funicularul vechi de 140 de ani este conceput pentru a urca și coborî pantele abrupte ale Lisabonei și reprezintă un mijloc de transport important pentru locuitorii orașului, precum și o atracție turistică populară.

Raportul de șapte pagini, care subliniază că nu oferă „concluzii solide” cu privire la cauza accidentului, afirmă că încă nu este clar câte persoane se aflau în vagon, care poate transporta până la aproximativ 40 de pasageri.

Prim-ministrul Portugaliei, Luis Montenegro, a descris incidentul drept „una dintre cele mai mari tragedii din trecutul nostru recent”.

