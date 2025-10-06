Termoenergetica anunță că începe furnizarea agentului termic pentru încălzire în București. Care sunt zonele în care vor fi probleme

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat că furnizarea agentului termic pentru încălzire începe luni, 6 octombrie, conform graficului stabilit, urmând ca procesul să se desfășoare treptat, în funcție de disponibilitatea rețelelor și de deschiderea circuitelor de către asociațiile de locatari.

Pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii în întreaga rețea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condițiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care:

* Pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic;

* Solicitarea măririi debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune;

* Solicitarea către toți producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 6 octombrie 2025.

Probleme în mai multe zone

Pentru a optimiza distribuția căldurii în sistem, vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică. În cadrul procesului de echilibrare hidraulică și de creștere graduală a parametrilor de furnizare și până la finalizarea tuturor lucrărilor deschise în cadrul mai multor șantiere, pot apărea temporar disfuncționalități în următoarele zone:

Sector 1 – Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației;

Ads

Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanii, Lacul Tei, Oteșani, Mașina de Pâine;

Sector 3 – Mircea Vodă, Moșilor, Călărași, Labirint;

Sector 4 – Luică, Reșița, Giurgiului;

Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;

Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenței, Calea Giulești.

Echipele CMTEB monitorizează permanent situația și intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuția agentului termic și pot acorda asistență asociațiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic.

Ads