Autor: Daniel Groza
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 11:51
Termoenergetica anunță că începe furnizarea agentului termic pentru încălzire în București. Care sunt zonele în care vor fi probleme
Termoenergetica dă drumu la căldură FOTO Pixabay

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat că furnizarea agentului termic pentru încălzire începe luni, 6 octombrie, conform graficului stabilit, urmând ca procesul să se desfășoare treptat, în funcție de disponibilitatea rețelelor și de deschiderea circuitelor de către asociațiile de locatari.

Pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii în întreaga rețea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condițiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care:

* Pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic;

* Solicitarea măririi debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune;

* Solicitarea către toți producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 6 octombrie 2025.

Probleme în mai multe zone

Pentru a optimiza distribuția căldurii în sistem, vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică. În cadrul procesului de echilibrare hidraulică și de creștere graduală a parametrilor de furnizare și până la finalizarea tuturor lucrărilor deschise în cadrul mai multor șantiere, pot apărea temporar disfuncționalități în următoarele zone:

Sector 1 – Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației;

Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanii, Lacul Tei, Oteșani, Mașina de Pâine;

Sector 3 – Mircea Vodă, Moșilor, Călărași, Labirint;

Sector 4 – Luică, Reșița, Giurgiului;

Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;

Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenței, Calea Giulești.

Echipele CMTEB monitorizează permanent situația și intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuția agentului termic și pot acorda asistență asociațiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic.

