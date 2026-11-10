ANRE a retras licența unei companii de furnizare a energiei electrice. Mai multe luni, firma nu a răspuns la e-mailuri și notificări, iar la sediu nu a fost găsit nimeni

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat marți, 10 noiembrie 2026, că a retras licența societății IBN Energy SRL, care era furnizor de energie electrică.

ANRE a luat această decizie după ce reprezentanții furnizorului de energie nu au putut fi găsiți la sediul firmei și nu au răspuns la e-mailuri și notificări, mai multe luni. Mai mult, firma menționată nu și-a constituit garanția financiară obligatorie, în valoare de 3,5 milioane de lei, până la termenul-limită.

„Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis, în ședința de astăzi, retragerea licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, acordată societății IBN Energy SRL. Decizia are la bază constatările Direcției Control și Soluționare Plângeri și ale Direcției Monitorizare REMIT. Acestea arată că abaterile furnizorului nu au fost izolate sau accidentale, ci au reprezentat o conduită constantă și sistematică de nerespectare a obligațiilor legale și de licență, care a continuat și după aplicarea sancțiunilor”, a transmis ANRE într-un comunicat.

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"Garanția financiară obligatorie, de 3.522.276,50 lei, nu a fost constituită nici până la termenul-limită, 26 august 2025.

Furnizorul nu și-a achitat obligațiile de plată către Bursa Română de Mărfuri.

La sediul declarat, echipa de control ANRE nu a găsit nicio urmă a activității de furnizare și nicio persoană care să poată oferi informații.

Timp de luni bune, societatea nu a răspuns la e-mailuri, adrese scrise și convocări la sediul ANRE și nu a pus la dispoziție datele solicitate de echipa de control", subliniază ANRE.

Înainte să retragă licența acestei firme, ANRE a sancționat-o de trei ori: cu avertisment în martie 2026, cu amendă de 5.000 de lei în mai 2026 și cu amenzi totale de 120.000 de lei în august 2026, pentru patru fapte contravenționale. Dar societatea sancționată "nu a luat nicio măsură concretă de remediere", iar drept urmare "ANRE a constatat caracterul iremediabil al situației”.

ANRE precizează că licența a fost retrasă în momentul în care firma nu mai avea niciun client.

„Potrivit datelor deținute de ANRE, IBN ENERGY S.R.L. nu avea în portofoliu clienți finali, acesta desfășurând activitate doar în perioada februarie – august 2025. Retragerea licenței nu afectează alimentarea cu energie electrică a niciunui consumator”, subliniază ANRE.

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