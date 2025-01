Furnizorii de energie cer statului să renunțe la plafonarea prețurilor. „1 aprilie este o cauză pierdută. Nu mai e timp”

Asociația Furnizorilor de Energie din România (AFEER) a semnalat pe 28 ianuarie că restanțele statului au depășit 8 miliarde de lei din schema de plafonare a energiei, cerând de urgență autorităților păstrarea calendarului inițial al ridicării plafonării prețurilor la energie pe data de 1 aprilie.

Dumitru Chisăliță, expert în politici energetice și președintele Asociației Energia Inteligentă, a declarat pentru Ziare.com că, în momentul de față, implicațiile reale ale ridicării plafonării nu mai permit, nici dacă autoritățile ar lua această decizie, ca acest lucru să aibă loc după calendarul stabilit.

„Furnizorii de energie nu mai pot susține schema de plafonare în condițiile în care întârzierile la plată depășesc mai mult de un, sumele restante find de peste 8 miliarde de lei. Schema de pomană electorală este susținută de furnizori de un an. Există riscul ca unii furnizori să nu-și mai poată permite să rămână în business, lucru care deja se întâmplă, și afectează întreg lanțul – distribuție, transport, producători – și mai ales pe consumatori”, arată Asociația Furnizorilor de Energie din România.

Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, a precizat, în cadrul unei întâlniri cu presa de specialitate, că restanțele statului român la compensațiile datorate furnizorilor de energie depășesc 8 miliarde de lei în prezent, de la 5 miliarde de lei cât erau în octombrie 2024. „S-a ajuns cu decontarea la consumul lunii ianuarie 2024, deci sunt întârzieri de 1 an. Unele companii au sume neconfirmate din octombrie 2023. Sunt sute de raportări la ANRE, în stand by. Procedura actuale decurge astfel: un furnizor trimite rapoarte pentru un un milion de clienți, dacă ANRE are întrebări despre un client sau doi, se returnează tot portofoliul până când se răspunde pentru acei doi clienți. Avem mereu un astfel de ping-pong. Am cerut din toamna anului trecut modificarea mecanismului de verificare și să existe o confirmare parțială a sumelor.”

Potrivit acestuia, urgența numărul 1 este să se plătească rapid plățile confirmate deja, iar ANRE să confirme cât mai urgent celelalte plăți către furnizori. Vorbim de câteva săptămâni pentru unii furnizori dacă nu se decontează parțial, avertizează președintele Asociației, citează Investenergy.ro.

Furnizorii se plâng de mari probleme de lichiditate, în contextul neplății restanțelor de către stat. Finanțarea se face prin credite de la bănci, iar dobânzile au depășit pragul de 10%. Potrivit AFEER, mulți dintre furnizori au depășit limita de expunere, iar asociația a cerut re-liberalizarea pieței începând cu luna aprilie 2025. „Este de preferat ca liberalizarea să se facă în primăvară, atunci când prețurile din piață sunt cele mai mici din an”, a punctat Urluescu, admițând că la început liberalizarea va fi un șoc, dar că vor fi creșteri de prețuri suportabile pentru consumatori. Potrivit estimărilor AFEER, pentru un consumator cu 50 KWh lunar, factura va crește cu 23 – 28 lei pe lună, iar pentru consumatorul cu 100 kWh lunar, factura va crește cu 47-56 de lei pe lună, în cazul liberalizării, arată sursa citată.

Dumitru Chisăliță: „În ultimii doi ani de, plafonarea nu a avut un scop de protejare reală, ci mai mult un scop electoral”

După cum a mai explicat și în trecut expertul în energie, „plafonarea prețurilor este o soluție pe termen foarte scurt. Cu cât o ții mai mult, cu atâtea îți aduce mai multe dezavantaje decât avantaje. Este foarte benefică atunci când într-adevăr suntem în criză. Când nu sunt în criză, lucrurile se strică.”

Acesta a făcut referire și la o analiză recentă publicată de Asociația Energia Inteligentă, în care a demonstrat cum, în ultimul an prețul efectiv plătit pentru gazele naturale, conform facturilor înaintate de furnizor la un consumator casnic, a fost în permanență sub prețul plafonat la consumator. „Aceasta în condițiile în care am avut preț plafonat la gazele din producția internă, am avut creșteri ale tarifelor de transport și distribuție cu 38%, am avut marjă comercială plafonată pentru furnizor. Cu toate acestea există o componentă de cost care aparent nu se poate explica” a arătat acesta.

În dialog cu Ziare.com, Dumitru Chisăliță a adăugat că dacă adunăm avantajul dintr-un an al consumatorilor cu dezavantajele din doi ani și probabil al treilea an, ieșim rău. „Să fim sinceri, în ultimii doi ani, plafonarea nu a avut un scop de protejare reală, ci unul electoral. E adevărat că eu militez pentru o piață liberă, dar pentru o piață liberă funcțională, care să nu creeze derapaje, să nu avem un elefant cu un țânțar. Elefantul fiind furnizorul, țânțarul fiind consumatorul. Trebuie să ajungem într-o zonă echilibrată, iar lucrurile acestea se fac prin pregătire, prin diseminare, prin informare, prin instituții care să vină cu niște elemente proactive, inclusiv arătatul cartonașului roșu din când în când, adică acele amenzi cu care se laudă niște ANRE-ul”, a declarat expertul.

Potrivit acestuia, prelungirea extremă a plafonării a adus dezavantaje nu doar consumatorilor, aceștia neputând accesa prețurile reale ale energiei, care au și coborât față de vârfurile din 2022, dar și furnizorilor, care au acumulat datoriile reclamate de AFEER. Mai mult, măsura s-a soldat și cu costuri enorme pentru Bugetul de Stat. „Au adus și elemente bune, adică unii s-au înfruptat din deciziile acestea. Păi să le punem pe toate în balanță și să vedem cine a pierdut, cine a câștigat și care este interesul nostru, al consumatorilor. Pentru că aici e problema cea mai mare. Furnizorul are interesul lui, care zice „Dom'le, am niște datorii foarte mari”, și sunt corecte. Dacă ne uităm pe cifrele companiilor din energie, ne speriem cum au explodat datoriile pentru majoritatea firmelor din cauza creditelor. Iar creditele înseamnă dobânzi, care se traduc în prețuri. Iată cum o plafonare care s-a dorit să fie bună, și era bună dacă dura un an, se întoarce împotriva consumatorului, de fapt”.

Mai mult, arată expertul, pentru ca statul să-și fi onorat angajamentele față de furnizori, ar fi trebuit să crească din nou taxele, lovind, până la urmă, tot în consumator. „Și atunci, interesul meu este mai bine să dau în plus la factura de energie o jumătate de pachet de țigări pe lună decât să plătesc 10 pachete de țigări cât îmi cresc tasele și impozitele. Dar 1 aprilie, din punctul meu de vedere, este o cauză pierdută. Nu mai poți să vorbești de liberalizare la 1 aprilie. Nu mai e timp fizic. Până la urmă, liberalizarea nu înseamnă doar o ordonanță de urgență sau un cuvânt. În spate sunt niște acțiuni: niște firme trebuie să meargă să cumpere gaze sau energie electrică. Trebuie să facă niște rezervări pe transport, pe distribuție. Distribuitorii trebuie să facă la rândul lor niște contracte de vânzare. Toate astea înseamnă timp. Nu mai e timp și trebuie să înțelegem asta. Totuși, să mergem înainte cu plafoanele înseamnă niște costuri enorme care nu se vor traduce decât în noi taxe și impozite care îi vor lovi mereu cel mai tare doar pe cei săraci.”

Care este soluția ideală: pregătirea competentă a liberalizării pieței propusă de Asociația Energia Inteligentă

În analiza publicată de Asociația Energia Inteligentă pe 28 ianuarie, Dumitru Chisăliță punctează că se poate trece la o piața liberalizată a gazelor de la 1 aprilie 2025 cu păstrarea pentru o perioadă de timp limitat a prețului plafonat la producător și a componentei comerciale fixe pentru furnizor, concomitent cu asigurarea unei perioade de un an de zile în care să se facă trecerea treptată de la preț plafonat, printr-un preț de formulă, la preț liberalizat, dar și cu derularea unor măsuri de transparentizare si reluare a funcționării pieței, după cum urmează:

Demararea urgentă a unei campanii masive de informare și pregătire a consumatorilor în vederea reliberalizării pieței

și pregătire a consumatorilor în vederea reliberalizării pieței Profesionalizarea „câinilor de pază” ai unei piețe libere – Reorganizarea ANRE, Consiliul Concurenței, ANPC și înlocuirea în modul de lucru al acestora ca acțiuni principale elementele reactive – amendarea celor care încalcă legea după sesizarea unor abuzuri, cu acțiuni preventive și de reducere a abuzurilor asupra consumatorilor și prevenire a încălcării legii.

– Reorganizarea ANRE, Consiliul Concurenței, ANPC și înlocuirea în modul de lucru al acestora ca acțiuni principale elementele reactive – amendarea celor care încalcă legea după sesizarea unor abuzuri, cu acțiuni preventive și de reducere a abuzurilor asupra consumatorilor și prevenire a încălcării legii. Înființarea unei entități de Soluționare alternativă a litigiilor de pe piața energiei, după model bancar.

de pe piața energiei, după model bancar. Suspendarea pe un termen de 3 ani a prevederilor din Codul Civil privind piața de energie prin care furnizorii pot să prelungească tacit un contract de furnizare fără semnătura efectivă a clientului pe un contract/act adițional

În ceea ce privește reglementările necesare în piață pentru liberalizare, expertul a propus următoarele:

Obligarea lunară de către ANRE (direct și indirect) a furnizorilor să participe la sesiuni/acțiuni de ofertare concurențială a gazelor naturale și energiei electrice începând cu data de 1 februarie 2025, astfel încât să încheie noi contracte de furnizare cu toți clienții lor în termenul arondat pregătirii liberalizării pieței.

Abonamentul – Aplicarea modelului pentru aplatizarea vârfurilor de cost din perioadele de iarnă cu transferul costurilor în perioada cu minim de cost (perioada caldă). Rezervări de capacitate pe sistemele de distribuție concomitent cu introducerea tarifării binome în scopul aplatizării curbei de cost pentru consumatori pe perioada unui an și reducerea impactului facturilor asupra bugetului consumatorului în perioadele reci.

Publicarea marjei comerciale pe facturile de gaze și simplificarea acestora, dar și a contractelor.

Separarea activităților de trading de cea de furnizare en detail, astfel încât să se reducă activitatea de speculă din piață.

Rapoarte privind prețul mediu stabilit pe piața, astfel încât să se cunoască nivelul prețului correct și să nu se mai accepte atât de ușor de către consumatori a oricărui preț cerut de furnizor. Obligativitatea realizării de către ANRE, Operatorii Bursieri de rapoarte săptămânale și lunare, publicate până cel mai târziu a 3-a zi din săptămâna următoare și a 5-a zi din luna următoare privind prețurile medii săptămânale/lunare pentru diversele tipuri de produse din energie.

