Italieni veniți în vacanță de furt calificat în țara noastră. Doi dintre ei aveau acte românești falsificate

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 13:18
Italieni veniți la furat în România cu acte false FOTO Facebook /Poliția Română

Trei cetăţeni italieni au fost reținuți pentru furtul unei mașini în România, iar doi dintre ei aveau asupra lor și acte false românești. Cei doi bărbați și o femeie veniseră în România în scop declarat turistic. Polițiștii din Dolj i-au reținut pentru 24 de ore pentru furt calificat și instigare la fals material, miercuri, 8 octombrie.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că trei tineri, de 21, 25 şi 29 de ani, cetăţeni italieni (doi bărbaţi şi o femeie) sunt cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat, înşelăciune şi instigare la fals material în înscrisuri oficiale.

„În fapt, în dimineaţa de 7 octombrie 2025, în jurul orei 02.30, Secţia 2 Poliţie Craiova a fost sesizată de o tânără, de 21 de ani, cu privire la faptul că persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul ce se afla parcat, pe bulevardul Ştirbei Vodă. Având în vederea circumstanţele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj. În urma investigaţiilor efectuate, cu sprijinul poliţiştilor Serviciului de Investigaţii Criminale Olt, autoturismul a fost descoperit în municipiul Slatina, într-un parc auto”, au precizat reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii au stabilit în urma cercetărilor că cei trei cetăţeni italieni ar fi sosit în Craiova în 6 octombrie ca turişti.

„Aici, cei doi bărbaţi, prin folosirea unei chei adevărate, ar fi preluat autoturismul şi s-ar fi deplasat cu acesta în municipiul Slatina, judeţul Olt, unde l-ar fi vândut. Ulterior, autoturismul a fost reclamat de către tânăra ca fiind sustras”, a explicat sursa citată.

În urma percheziţiei corporale poliţiştii au găsit asupra tinerei de 21 de ani şi a celui de 25 de ani câte un act de identitate şi un permis de conducere cu numele acestora, aparent emise de autorităţile din România, dar în urma verificărilor anchetatorii au stabilit că cele patru documente nu au corespondent în bazele de date naţionale.

Cei trei au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

