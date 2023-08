Români jefuiți în Halkidiki în timp ce se aflau la magazin pentru cumpărături. „Chiar așa s-a ajuns, chiar trebuie să ocolim Grecia?”

O turistă româncă a povestit vineri, 18 august, pe un grup de Facebook, cum a fost jefuită în timp ce se afla la cumpărături într-un supermarket din Grecia.

Femeia a scris pe Forum Halkidiki cum s-a întâmplat totul și a cerut ajutor cu ce ar putea să facă mai departe.

„Nu credeam că voi posta așa ceva vreodată, însă aș vrea să va împărtășesc experiență noastră de astăzi. Ne aflăm în Stavros în acest moment. În jurul prânzului, în drum spre cazare, am oprit până la Lidl pentru a cumpără niște apă, timp în care ne-a fost spartă mașina și ne-au fost furate absolut toate bunurile din mășină (țin să menționez că am fost plecați fix 5 minute). Aș vrea să trag un semnal de alarmă prin această postare, noi nu am știut de aceste aspecte, nu am văzut postări despre acest subiect, poate dacă am fi știut lucrurile ar fi stat altfel.

Aveți mare grijă la supermarketuri și mall-uri, se pare că sunt jafuri de genul în fiecare zi, numai că, din câte am înțeles, lumea nu raportează. Poliția nu este de mare ajutor, nu vorbesc engleză și nici nu sunt prea interesați să ajute.

În altă ordine de idei, dacă are cineva vreun sfat în legătură cu ce ar trebui să facem mai departe, va rog frumos să ne spuneți.

Va mulțumesc și va doresc vacanțe frumoase, fără peripeții!”, se arată în postarea turistei.

În comentarii, ceilalți turiști s-au arătat revoltați.

„M-am săturat să tot vad cazuri de spargere, chiar așa s-a ajuns, chiar trebuie să ocolim Grecia?! + că nu se rezolvă nimic”, a scris cineva.

„Trebuie să știți ca Politia este inexistentă și nici nu va face nimic să vă ajute. Sunt copleșiți de numărul mare de cazuri de furt. Doar încercați să fiți un pic mai vigilenți”, a scris altcineva.

„Furturile de și din vehicule de orice fel se produc în primele câteva zeci de secunde după ce victima a părăsit vehiculul, inclusiv în parcări aparent sigure. Hoții observă vehiculul și dau spargerea sau fură vehiculul imediat ce a fost lăsat, ținând victimele sub atenție. Hoții fac asta, întrucât nu știu niciodată cât timp va petrece victima în interior, iar probabilitatea ca aceasta să se întoarcă la vehiculul de îndată ce l-a părăsit este foarte scăzută.

Poliția din Grecia (deși nu doar din Grecia) este o glumă proastă; spun asta din experiență personală”, se arată într-un alt comentariu.

„Ce sa faceți:

1) să nu mai lăsați lucrurile de valoare în mașină.

2) să verificați ușile după ce le închideți.

3) să anunțați Poliția și să așteptați să rezolve”, a scris altcineva.

