O brățară de aur, veche de 3.000 de ani, a dispărut de la cel mai faimos muzeu din Cairo. Incidentul a fost făcut public abia după trei zile. Ce explicații oferă autoritățile

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 20:22
437 citiri
O brățară de aur, veche de 3.000 de ani, a dispărut de la cel mai faimos muzeu din Cairo. Incidentul a fost făcut public abia după trei zile. Ce explicații oferă autoritățile
Brățara furată de la faimosul muzeu din Cairo - Foto The Egyptian Museum, Facebook

O brăţară preţioasă din Egiptul antic a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo şi se fac cercetări pentru a o găsi, a anunţat Ministerul Turismului şi Antichităţilor într-un comunicat publicat marţi seara, relatează AFP.

Bijuteria, o brăţară din aur cu lapis-lazuli, datează din timpul domniei lui Amenemope, faraon al dinastiei a 21-a (1070-945 î.Hr.).

A fost deschisă o anchetă internă şi a fost trimisă o alertă „către toate unităţile arheologice din aeroporturi şi puncte de intrare, precum şi către porturile terestre, maritime şi de frontieră”, potrivit comunicatului.

Presa locală a scris că dispariţia ar fi fost constatată acum trei zile, în timpul unui inventar al obiectelor din laborator. Incidentul nu a fost făcut public imediat pentru a „garanta un climat favorabil şi a asigura buna desfăşurare a anchetei”, afirmă comunicatul ministerului, precizând că un inventar complet este în curs de realizare.

Muzeul Egiptean din Cairo, construit la începutul secolului al XX-lea în Piaţa Tahrir, adăposteşte 170.000 de obiecte arheologice preţioase, printre care masca funerară din aur a regelui Amenemope. Una dintre cele mai faimoase colecţii ale sale, cea găsită în mormântul regelui Tutankamon, urmează să fie transferată la noul Muzeu Egiptean, înainte de inaugurarea oficială prevăzută pentru 1 noiembrie.

În 2021, douăzeci și două de mumii regale, printre care cele ale lui Ramses al II-lea şi ale reginei Hatşepsut, au fost transferate într-o procesiune spectaculoasă la Muzeul Naţional al Civilizaţiei Egiptene din Vechiul Cairo.

Fluier egiptean antic, vechi de 3.300 de ani, analizat de arheologi. A fost probabil folosit de ofițerul de poliție însărcinat cu paza "locației sacre" a mormântului regal
Fluier egiptean antic, vechi de 3.300 de ani, analizat de arheologi. A fost probabil folosit de ofițerul de poliție însărcinat cu paza "locației sacre" a mormântului regal
Arheologii din Egipt au descoperit un fluier din os, vechi de 3.300 de ani, sculptat dintr-un deget de vacă, despre care spun că este posibil să fi fost folosit de un „ofițer de poliție”...
Coaliția și-a împărțit funcțiile de secretar de stat și de prefect. Ce post-cheie a câștigat USR SURSE
Coaliția și-a împărțit funcțiile de secretar de stat și de prefect. Ce post-cheie a câștigat USR SURSE
Partidele din coaliția de guvernare au căzut de acord asupra modului cum își repartizează, între ele, funcțiile de secretari de stat și de prefecți, iar în urma acestei negocieri,...
#furt muzeu Egipt, #Egipt, #Cairo, #furt aur, #egiptul antic, #arheologie, #faraoni , #Egipt
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a dat demisia din televiziune "peste noapte", dupa 19 ani, si i-a lasat pe toti "masca"! Avea un salariu urias
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A plecat din Romania, de la un salariu de 4.000 Euro, si a ajuns sa castige 60.000 Euro lunar si sa "straluceasca" in Champions League
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. 3 lucruri pe care angajații inteligenți le fac și care îi sperie pe șefii toxici: „Trebuie să-i iei prin surprindere”
  2. Polițist executat cu 24 de gloanțe, într-o benzinărie. Criminalul: "Am avut o zi proastă". Unde a avut loc tragedia
  3. Viziunea „super-Sparta” a lui Netanyahu pregătește Israelul pentru un viitor de izolare economică ANALIZĂ
  4. Dmitri Kozak, unul dintre oamenii-cheie de la Kremlin, demisionează "voluntar". Anterior, îi făcuse câteva propuneri sensibile președintelui Putin
  5. „Ar fi o mare greșeală” ca UE să nu integreze Ucraina în arhitectura sa de apărare, spune un comisar european
  6. Bilet ascuns sub tastatură de Tyler Robinson, probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk. Mesajul scris pe hârtie VIDEO FOTO
  7. O brățară de aur, veche de 3.000 de ani, a dispărut de la cel mai faimos muzeu din Cairo. Incidentul a fost făcut public abia după trei zile. Ce explicații oferă autoritățile
  8. Cine este sportiva rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu. A jucat pentru România în BJK Cup
  9. Fost ministru al Justiţiei, felicitări pentru Nicuşor Dan după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. "Am fost ţinta unui atac la securitatea naţională"
  10. Departamentul de Justiție din SUA șterge un studiu care arată că teroriștii interni sunt cel mai adesea de extremă dreapta

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!