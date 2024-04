Femeie jefuită de un tânăr de care avea grijă: ”M-a urmărit unde am ascuns banii”

Un tânăr de 19 ani din Neamț s-a ales cu dosar penal după ce a furat o sumă uriașă de bani de la o femeie care avea grijă de el.

Femeia, în vârstă de 51 de ani, din comuna Tupilaţi, județul Neamț, a declarat că a adunat 30.000 de lei, după ce tânărul a vândut mai multe capre. El a urmărit-o însă să vadă unde pune banii și a fugit cu ei.

”A ajuns de m-a urmărit pe mine unde am ascuns banii în şifonier. Eu l-am lăsat cu copiii şi m-am dus în grădină. Am venit direct în casă, m-am dus în şifonier că mi-a sărit prin cap când am văzut că nu e bicicleta. M-am uitat în şifonier şi portofel nu. Am tras tot, tot din şifonier cum a găsit şi poliţia”, a povestit femeia, potrivit PROTV.

Tânărul, de care femeia avea grijă ca de propriul copil, muncea la stâna familiei. El a furat și o bicicletă și un telefon mobil.

Femeia a sunat imediat la 112 și hoțul a fost prins. Din suma furată, el mai avea doar 17.000 de lei. Potrivit declarațiilor din fața anchetatorilor, cu restul banilor a cumpărat electronice.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru furt calificat.