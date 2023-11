Mai mulţi saci care conţineau decoraţiuni pentru sărbătorile de iarnă care aparţin Primăriei din Câmpia Turzii au fost furaţi dintr-un depozit al municipalităţii aflat în incinta unei şcoli.

Potrivit primarului oraşului Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, angajaţii Primăriei care la începutul acestei luni au mers să verifice şi să pregătească ornamentele luminoase pentru sărbătorile de iarnă au constatat că o parte dintre acestea au fost furate.

„Noi, după ce am dat jos, la sfârşitul iernii, ornamentele de sărbători, le-am depozitat într-o anexă a Liceului Victor Ungureanu, care aparţine Primăriei şi unde mai avem depozitate şi alte lucruri. Când am mers să le luăm să le montăm, am constatat că o parte dintre ele lipseau. Am sesizat Poliţia, Poliţia a făcut cercetarea la faţa locului şi aşteptăm să se identifice făptaşii”, a declarat marţi, 14 noiembrie, pentru News.ro, primarul oraşului Câmpia Turzii.

Edilul a precizat că în prezent se lucrează la inventarierea ornamentelor, pentru a se stabili cât de mare este paguba.

„O parte dintre ele, nu multe, au dispărut dar vom asigura iluminatul de sărbători pentru oraş”, a mai spus Dorin Lojigan.

Conform acestuia, de mulţi ani Primăria Câmpia Turzii deţine propriile ornamente luminoase cu care împodobeşte oraşul de sărbători.

