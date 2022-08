Hoții au recoltat 30 de hectare de floarea-soarelui și au plecat cu 70 de tone de recoltă. "Cred că au intrat cu o combină sau chiar două, a fost ceva organizat"

Hoții au recoltat o mare parte din cultura de floarea-soarelui din cadrul societății Agromec Balaciu din comuna Ciochina, județul Ialomița, și au dispărut cu o cantitate uriașă din producție, fără să îi vadă nimeni.

Angajații se pregăteau să înceapă recoltatul miercuri, dar marți, 16 august, când au mers în câmp să vadă dacă vremea este bună pentru cules, au descoperit că o mare parte din cultură fusese deja recoltată.

”Miercurea trecută, colegul meu a fost în teren și a făcut o probă de umiditate la cultura de floarea-soarelui, iar ulterior am decis să recoltăm săptămâna acesta. A trecut weekend-ul, am avut și mini-vacanța cu ziua de luni când noi nu am lucrat, și ieri, marți dimineață, pe la ora 11.00 am mers direct în câmp să vedem dacă drumul este bun după ploile care au fost în ultimele zile, să putem să intrăm la recoltat.

Atunci am descoperit că o suprafață mare fusese deja recoltată. Așa la prima vedere am estimat circa 30 de hectare de floarea-soarelui care au fost furate”, a explicat pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO, Antonio Galvao – șeful de fermă din cadrul societății Agromec Balaciu.

Administratorul fermei consideră că este exclus ca recoltarea să se fi făcut din greșeală.

”Dacă intra vecinul, vorbeam de maxim un hectar, care putea fi recoltat din greșeală. Dar sunt aproximativ 30 de hectare, care este clar că au fost luate cu rea intenție. Parcela a fost cultivată pe lungime, iar pe margini nu este recoltată, ci doar unde au intrat ei, hoții, cum au apucat, pe mijloc. Adică din drum, dacă nu se merge exact în mijlocul parcelei nici se vede că este recoltat, totul a fost făcut calculat, au făcut planul clar”, a mai spus Antonio Galvao.

”Este pentru prima oară când ni se întâmplă așa ceva. Și nici nu am auzit să fie furată producția de pe o suprafață așa mare. Cred că au intrat cu o combină sau chiar două, plus camioane în care au încărcat. A fost ceva organizat, gândit bine de dinainte. Nu putea să vină cineva întâmplător și să zică: uite mă apuc să recoltez aici. Clar totul a fost plănuit, adică au analizat pe unde intră, cum intră, cum recoltează, toate detaliile. Vă dați seama că dacă este un alt fermier din zonă, nu are nicio problemă, poate să spună că este producția lui și să o vândă foarte bine, legal, ca și cum ar fi fost de pe tarlaua proprie”, a subliniat șeful de fermă.

”Au lăsat în urmă plante întregi, recoltarea s-a făcut pe sărite. În unele locuri au lăsat, în altele au cules tot. Se vede că au făcut totul pe repezeală, să ia cât pot de pe o suprafață cât mai mare. Nu a contat pentru ei ce au lăsat în urmă”.

Paguba este uriașă

”Noi așa, la ochi, estimăm undeva la 30 de hectare pe care nu vom mai putea recolta nimic. Așteptăm să vină Poliția cu GPS-ul să stabilească exact. Repet, nu am stabilit nimic clar privind paguba, dar dacă facem o medie de 2,5 tone pe hectar la 30 de hectare avem undeva la 70 de tone pierdute. Și mai departe este simplu dacă vorbim de un preț mediu de 3 lei pe kilogram (3.000 de lei pe tonă n.r) avem undeva la 210.000 lei pierdere. În plus avem și contracte pe care trebuie să le onorăm și cantitatea care ne lipsește este destul de mare, vorbim totuși de 70 de tone pe care noi le-am pierdut. Și așa seceta a afectat cultura, acum și necazul acesta a venit”, a mai explicat Antonio Galvao.

