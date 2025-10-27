A furat o mașină de poliție chiar din curtea secției și a plecat cu ea acasă. A fost prins după ce a parcurs zeci de kilometri la volanul autospecialei

Un incident neobișnuit a avut loc în județul Dolj, unde un bărbat de 58 de ani, din Olt, a furat o autospecială de poliție chiar din curtea postului de Poliție Robănești. Potrivit anchetatorilor, individul a intrat în sediul poliției, a găsit cheia unei mașini de serviciu și a plecat cu vehiculul spre casă.

A reușit să conducă aproximativ 20 de kilometri, până a fost observat în trafic de un alt echipaj de poliție. Oamenii legii au devenit suspicioși pentru că bărbatul era îmbrăcat în trening, nu în uniformă, arată Stirile ProTV.ro

Ulterior, s-a stabilit că acesta se întorsese din străinătate cu o zi înainte și se afla în vizită la sora sa în Robănești. După audieri, bărbatul a fost reținut, iar Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a deschis o anchetă internă pentru a stabili cum a fost posibil ca o autospecială să fie furată chiar din incinta unui post de poliție.

