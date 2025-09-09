Percheziții ample în Ploiești după mai multe spargeri într-un centru comercial. Cum operau hoții din mall

Autor: Silvia Deleanu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 10:46
Percheziții ample în Ploiești după mai multe spargeri într-un centru comercial. Cum operau hoții din mall
Mașină de Poliție Foto: Facebook/Poliția Română

Poliția din Ploiești a efectuat marți, 9 septembrie, șase percheziții la adrese din județul Prahova în mai multe dosare penale de furt calificat, în care au fost vizate persoane care au dat spargeri în magazine dintr-un centru comercial.

„Din cercetări a rezultat că, în perioada iunie-august, persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi pătruns prin efracție în mai multe societăți comerciale din municipiul Ploiești, de unde ar fi sustras mai multe bunuri. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 15.000 de lei”, au declarat reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

Hoții dădeau spargeri la magazine aflate în incinta unui centru comercial aflat la ieșirea din Ploiești spre Buzău și furau produse cosmetice, au declarat pentru presă surse judiciare. În plus, două persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri și dispunerea măsurilor legale ce se impun.

Acțiunea a fost sprijinită de jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale a persoanelor implicate.

