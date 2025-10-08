Bărbați cercetați pentru furtul unor plăcuțe de înmatriculare. Unul dintre ei voia să scape de închisoare și plănuia să le pună pe o altă mașină, cu care să fugă

Poliția Capitalei cercetează trei bărbați pentru furtul plăcuţelor de înmatriculare ale unei maşini din Sectorul 3. Unul dintre ei voia să le folosească pentru a fugi de mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, pentru o condamnare legată de droguri, transmit polițiștii bucureșteni miercuri, 8 octombrie.

„Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 13 Poliţie au reţinut doi bărbaţi, în vârstă de 26, respectiv 37 de ani, faţă de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere. În fapt, la data de 7 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Secţiei 13 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat cu privire la faptul că i-ar fi fost sustrase plăcuţele de înmatriculare de la autoturismul parcat la o adresă din Sectorul 3”, a transmis, miercuri, Poliţia Capitalei.

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că fapta ar fi fost comisă de trei bărbaţi, cu vârste de 26, 31 şi 37 de ani.

„Totodată, s-a stabilit că bărbatul de 31 de ani era urmărit naţional, întrucât, la data de 26 august 2025, Tribunalul Bucureşti a emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efect psihoactiv. Având date şi indicii că persoana căutată s-ar afla la o adresă din Sectorul 3, poliţiştii Secţiei 13, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea, bărbatul fiind depistat la adresa respectivă”, a mai transmis Poliţia.

Bărbatul a fost introdus într-un penitenciar.

La volan fără permis

Poliţiştii au mai stabilit că, în seara de 6 octombrie 2025, în jurul orei 23.30, cei trei bărbaţi s-ar fi deplasat cu un autoturism în parcarea unui complex de locuinţe din Sectorul 3, vehiculul fiind condus de către bărbatul de 37 de ani, care nu posedă permis de conducere.

„În această împrejurare, cel din urmă ar fi sustras plăcuţele de înmatriculare ale autoturismului persoanei vătămate, în timp ce ceilalţi doi ar fi asigurat zona pentru a nu fi surprinşi”, explică poliţiştii.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că cei trei bărbaţi au sustras plăcuţele de înmatriculare ale unui autoturism Dacia Logan, aflat în parcarea supraetajată a unui complex comercial din zona Bd. Theodor Pallady.

Ei aveau de gând să monteze plăcuţele de înmatriculare pe un alt autoturism, identic, cu care urma să se deplaseze bărbatul care avea mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

