Român prădat de hoți în vacanță, în Spania: ”Sunt deghizați în turiști/ În 5 minute au furat mai multe obiecte din mașină”

Un român a povestit că a fost în concediu în Spania, însă a tras un semnal de alarmă privind tâlharii care au reușit să îi fure mai multe obiecte din mașină.

Mai exact, și-a petrecut concediul în Palma de Mallorca. A avut timp să le observe practica, și anume că pozează în turiști, de regulă băiat și fată, și că fac diverse activități lângă mașini, cum ar fi poze, astfel încât să nu iasă în evidență.

”Salutare grup! Tocmai m-am intors dintr-o excursie din Palma de Mallorca. Vă avertizez pe această cale că pe insulă sunt tot felul de tâlhari (noi am avut "norocul" să întâlnim compatrioți). Practic ei sunt deghizați ca turiști, de obicei fată+băiat, care fac poze sau alte activități de genul FIX pe lângă mașinile parcate. Astfel, ei pândesc momentul când ai oprit motorul și ori iți umblă direct în portbagaj, ori trag de un mâner subtil să nu se închidă mașina!!! Verificați mânerele mașinii și dacă parcați la un mirador pentru niște poze cu alte 2 mașini. Ai zice ca e safe, dar nu este! În 5 minute au sustras mai multe articole din mașină. Am avut norocul că am spirit de observație și l-am prins în următoarea parcare. Foarte supărat a fost când l-am învinuit, cum îmi permit eu să-l fac hoț.... când am avertizat ca sun la poliție, după 5 minute de scandal, mi-au dat obiectele înapoi. Deci mare atenție!!! Chiar și în vârf de deal! În rest doar cuvinte de laudă spaniolilor ca ne mai primesc în țară” a scris românul pe grupul de Facebook ”Vacante do it yourself”.

Ads

Mai multe persoane au povestit în secțiunea de comentarii că au avut experiențe similare:

”Da, și nouă ni s-a întâmplat acum 3 ani...mare grijă”

”Eu am fost oprit de poliție în drum spre Plaja Mesquida, când au văzut că mă numesc Ionuț, au crezut ca au dat de aur. Au dat prin stație, mi-au luat cheile, au stat 20 de minute să analizeze datele despre mine. (Aparent pe hoț îl chema tot Ionuț)

Ulterior mi-au spus că un tâlhar de origine română, sparge mașini și fură tot ce se poate.

Mi-au recomandat să fac cale întoarsă. (Asta acum 4-5 ani)”

”Noi am rămas fără lucruri din prima zi de vacanță în Tenerife. Din portbagaj au luat practic tot. Am rămas fără acte, cash, haine, cheia de la mașina parcată la aeroportul din București, 4 zboruri pierdute - am ajuns acasă într-o săptămână”

”Am pățit exact la fel în Alicante acum 3 săptămâni, din portbagajul mașinii închiriate mi-au furat tot ce se putea, bani, carduri, bijuterii, lucruri mici, până și monedele de 10 bani mi le-au luat din portmoneu. Am lipsit fix 10-15 minute de lângă mașină”, sunt câteva dintre comentarii.