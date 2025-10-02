Trei români care furau cupru au fost condamnați în Franța. Judecătoarea nu i-a crezut că furau pentru mâncare, după ce a văzut teancurile de bani cu care se lăudau pe TikTok

Autor: Daniel Groza
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 07:18
602 citiri
Trei români care furau cupru au fost condamnați în Franța. Judecătoarea nu i-a crezut că furau pentru mâncare, după ce a văzut teancurile de bani cu care se lăudau pe TikTok
Romanii au fost condamnați după ce se lăudau cu teancuri de euro pe TikToK FOTO Pixabay

Trei români au fost condamnaţi la închisoare în Franţa după ce au furat şi revândut zeci de tone de cupru, într-un dosar care scoate la iveală amploarea traficului de metale din sud-vestul ţării şi legăturile sale cu reţele transfrontaliere.

Doi dintre hoţii români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru în sud-vestul Franţei, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea a cel puţin 45 de tone de metal, vândute cu 320.000 de euro, relatează AFP.

În cadrul acestei anchete, condusă în urma unei „recrudescenţe a furturilor de metale” în regiunea Nouvelle-Aquitaine, din sud-vestul Franţei, 14 membri ai comunităţii rome au fost trimişi în faţa tribunalului penal din Bordeaux pentru sustrageri de la companii şi furturi de cabluri de la operatori, comise între 2022 şi 2024.

S-au apărat spunând că nu au bani pentru mâncare

Doar trei dintre ei, aflaţi în detenţie, au apărut în faţa judecătorilor: cei doi hoţi, cumnaţi în vârstă de 37 şi 27 de ani, şi tăinuitorul, un recidivist în vârstă de 35 de ani. Toţi trei au recunoscut faptele, iar pentru cei absenţi au fost emise mandate de arestare. Parchetul ceruse până la 4 ani şi jumătate de închisoare împotriva lor.

„Da, am făcut greşeli, aveam probleme în familie, nu lucram”, a recunoscut, prin intermediul unei traducătoare, cel mai în vârstă dintre cumnaţi, poreclit „Cornici”. „Banii câştigaţi erau cheltuiţi imediat pe mâncare”, a declarat cel mai tânăr, poreclit „Americanu”.

„Nu s-au văzut aceste mese copioase”, a comentat ironic preşedinta completului de judecată. „Spuneţi că sunt furturi din necesitate, dar avem mai degrabă impresia că faceţi bani cu cuprul în Franţa, plecaţi în România şi vă întoarceţi”, a spus ea, descriind „teancurile de bancnote” expuse pe reţeaua socială TikTok.

Peste 2.000 de furturi

Potrivit acuzării, cuprul era ars pentru a îndepărta învelişurile identificabile, apoi revândut.

„În acest dosar, este foarte dificil să ştim cine ce face, cine se ascunde în spatele numelui din registrele companiilor care cumpără, cine va beneficia de aceste fonduri”, a pledat Julien Plouton, avocatul tăinuitorului supranumit „Rich”.

O companie de reciclare cu sediul în Haute-Garonne, care a achiziţionat cele 45 de tone, a fost, de asemenea, urmărită penal.

„Nu exista un control real” asupra originii cuprului, a acuzat procurorul în pledoaria sa. „Le-am reamintit în mod oficial (angajaţilor) că este interzisă arderea cuprului, este o erezie pentru profesie”, a răspuns directorul general al acestei companii cu 150 de angajaţi, care a fost achitat.

Potrivit Ministerului de Interne, în 2024 au fost înregistrate aproximativ 2.100 de furturi de cupru şi peste 200 de autori au fost arestaţi între ianuarie 2023 şi octombrie 2024.

Președintele Macron anunță că lucrează la „actualizarea” doctrinei nucleare a Franței. Va fi făcută publică la începutul anului 2026
Președintele Macron anunță că lucrează la „actualizarea” doctrinei nucleare a Franței. Va fi făcută publică la începutul anului 2026
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat miercuri, 1 octombrie, într-un interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, că va ţine la începutul anului 2026 un...
Petrolier din "flota fantomă" a Rusiei, reținut în largul coastelor Franței. E suspectat că ar fi fost implicat în apariția dronelor din Danemarca VIDEO
Petrolier din "flota fantomă" a Rusiei, reținut în largul coastelor Franței. E suspectat că ar fi fost implicat în apariția dronelor din Danemarca VIDEO
Un petrolier aparținând așa-numitei „flote fantomă”, prin care Rusia exportă petrol ocolind sancțiunile occidentale, a fost imobilizat de autoritățile franceze în largul coastelor....
#furt, #Franta, #cupru, #judecatoare, #mancare , #furt
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Anuntul facut dupa decizia "socanta" de a pleca din televiziune, dupa 19 ani, unde avea un salariu urias
Digi24.ro
Noile scenarii ale Coalitiei pentru concedierile de la stat
DigiSport.ro
Batut fara mila, dupa ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! "Sunt suparat pe el"

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Papa Leon, originar din Chicago, critică politica americană privind pedeapsa cu moartea și tratamentele inumane aplicate imigranților
  2. Șoc într-un sat ucrainean după ce o dronă rusească a ucis o întreagă familie. „Erau oameni buni” FOTO
  3. Trenurile CFR Călători ar putea să rămână fără acces la rețeaua feroviară electrificată din cauza datoriilor. Banii alocați de Guvern sunt insuficienți
  4. Care sunt șansele ca Trump să primească Premiul pentru Pace. „Este opus idealurilor pe care le reprezintă premiul Nobel”
  5. Trei români care furau cupru au fost condamnați în Franța. Judecătoarea nu i-a crezut că furau pentru mâncare, după ce a văzut teancurile de bani cu care se lăudau pe TikTok
  6. Elon Musk este din nou cea mai bogată persoană din istorie. A înregistrat un nou record
  7. Găselnița unor specialiști: Cum poate Europa să-l lovească pe Putin fără să declanșeze Al Treilea Război Mondial?
  8. Cel mai important mesaj extraterestru primit pe Pământ: Misteriosul semnal venit de dincolo de lumea noastră VIDEO
  9. Un expert divulgă planul lui Putin din Ucraina, ce s-a destrămat: Noua forță a Kievului devine coșmarul dictatorului
  10. Președintele Stubb, prieten cu Trump dezvăluie: Putin e în încurcătură, Donald trece la planul său