Un rus oferă 20.000 de euro celui care-i găsește o jucărie de pluș furată într-o vacanță în Italia. De ce e atât de importantă

Un rus în vârstă de 30 de ani a avut parte de o experiență neplăcută în timpul unei vacanțe la Roma, alături de iubita lui.

Karo Astapov, moscovit specializat în inginerie software, a mai fost la Roma alături de prietena sa, Ann, și a revenit și anul acesta, în august, potrivit G4Media. De data aceasta însă, bărbatului i-a fost spartă mașina, hoții furându-i tot: două rucsacuri, patru calculatoare, bani, bijuterii, dar și o păpușa verde de pluș, pe care a numit-o Goroshek, la care cuplul ținea foarte mult.

În urma jafului, el a împânzit cartierul cu fluturași.

”Pe 1 septembrie, de ziua surorii mele, am plecat de la hotelul din cartierul Trastevere, pe Via Emilio Morosini, punându-ne rucsacurile și valizele în portbagajul mașinii. Deoarece aveam multe lucruri, am lăsat două rucsacuri pe bancheta din spate. Era ora 11 dimineața. Ne-am dus să luăm micul dejun. La ora 15.00 ne-am întors și am constatat că geamul din spate era spart și că ne furaseră valizele, rucsacurile, totul. Erau 4 laptopuri, dispozitive inteligente, căști, ceasuri, portofele cu bani, documente, bijuterii din aur, multe cadouri și haine”, a declarat el.

Bărbatul a transmis că este dispus să ofere 20.000 de euro celui care îi va găsi și îi va înapoia păpușa de pluș.

”Ne-au furat totul, dar inimile noastre sunt frânte doar pentru Goroshek. Timp de 10 ani ne-a urmărit peste tot”, a declarat el pentru Corriere della Sera. ”Cel mai important lucru pe care l-am pierdut a fost o jucărie verde în formă de mazăre numită Goroshek. Aceasta este jucăria prietenei mele, pe care i-am dăruit-o la începutul poveștii noastre acum mai bine de 10 ani. Pentru toți ceilalți, este o jucărie obișnuită. Dar pentru noi este cea mai frumoasă parte a vieții noastre, întreaga poveste și simbolul iubirii noastre. Această jucărie era aproape vie, era mereu și peste tot cu noi. Călătorea mereu cu noi…”, a mai explicat bărbatul.

