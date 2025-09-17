Schema prin care administratorul unor asociații de proprietari a furat aproape un miliard de lei din banii locatarilor

Un administrator de asociații de proprietari din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi deturnat aproape 900 de milioane de lei din banii locatarilor. Procurorii spun că timp de cinci ani acesta a încasat cheltuielile lunare, dar nu a mai plătit furnizorii, păgubind nouă asociații de proprietari.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a informat că, la data de 16 septembrie, procurorul de caz a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui inculpat cercetat pentru delapidare în formă continuată, propunere admisă de Judecătoria Cluj-Napoca.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2020 – iunie 2025, administratorul, care avea și trei societăți comerciale care prestau servicii pentru asociațiile de locatari, a încasat de la nouă asociații de proprietari sumele de bani reprezentând cheltuielile lunare; însă, ulterior, nu a făcut unele plăți către furnizorii de servicii și bunuri, întrucât și-a însușit acești bani, cauzând un prejudiciu total celor nouă asociații de proprietari de aproximativ 900.000 de lei (n. red. 900 de milioane de lei).

În cadrul dosarului, activitățile au fost realizate cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Cluj – Serviciul de investigare a criminalității economice, mai precizează sursa citată.

